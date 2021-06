Ils développent un drone capable de suivre les cris humains pour secourir les personnes piégées

in

18/06/2021 à 12:28 CEST

L’équipe de chercheurs de Institut Fraunhofer FKIE en Allemagne a créé un drone qui peut localiser les humains qui crient. Cela peut sembler bizarre et un peu comme une dystopie cyberpunk. Mais c’est en fait quelque chose qu’ils ont entrepris de créer pour permettre aux premiers intervenants de trouver plus facilement des survivants après une catastrophe naturelle, ou des pompiers en cas de glissement de terrain.

« Les drones peut couvrir une plus grande surface dans un délai plus court que les secouristes ou les chiens dressés “, a expliqué Macarena Varela, l’un des principaux ingénieurs du projet. S’il y a un bâtiment effondré, vous pouvez alerter et aider les sauveteurs. Vous pouvez aller là où ils le peuvent” t les atteindre. ”

Les chercheurs se sont d’abord enregistrés en train de crier, de jouer et de faire d’autres sons qu’une personne ayant besoin d’aide pourrait faire. Ils ont ensuite utilisé ces enregistrements pour former un algorithme d’intelligence artificielle et peaufiné le logiciel pour filtrer les sons ambiants comme le bourdonnement des rotors du drone.

L’équipe a utilisé le type de microphones qui peut être trouvé sur n’importe quel smartphone, Principalement parce que ils voulaient que le drone soit léger et pas spécialement technologique pour réduire les coûts.