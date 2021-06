Ils développent un nouveau système d’administration de médicaments pour un soulagement prolongé de la douleur

16/06/2021 à 18:50 CEST

En Europe, douleurs musculo-squelettiques elle est à l’origine de près de 50 % de toutes les absences du travail d’au moins trois jours et de 60 % des absences permanentes du travail. On parle de plus de 500 millions de jours d’arrêt maladie par an.

Ces chiffres rendent bien compte de l’énorme impact de la douleur sur la productivité du travail. De plus, certaines données montrent que le coût annuel de la douleur est supérieur au coût des maladies cardiaques, du cancer et du diabète.

D’habitude la douleur d’intensité modérée est soulagée avec des analgésiques anti-inflammatoires couramment utilisés, mais lorsqu’il s’agit de douleur intense, telle que la douleur chronique, les opioïdes deviennent la meilleure option.

Mais ces types de médicaments entraînent des effets secondaires importants (constipation aiguë, dépendance, tolérance, dépression du système respiratoire & mldr;)

Ainsi, la recherche d’options thérapeutiques pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie des patients est intense.

Dans cette ligne, les chercheurs du Institut des Nanosciences et des Matériaux d’Aragon (INMA), CSIC-Université de Saragosse, du CIBER de Bioingénierie, Biomatériaux et Nanomédecine (CIBER-BBN) et Institut de recherche en santé d’Aragon (IIS Aragón), en collaboration avec des chercheurs du Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Saragosse, ont développé des nanogels chargés de nanocristaux de bupivacaïne (un anesthésique couramment utilisé en anesthésie péridurale et dans le contrôle de la douleur postopératoire) obtenant une teneur élevée en médicament pendant une durée prolongée d’anesthésie locale.

Ces nanogels sont une alternative aux antalgiques les plus prescrits (antipyrétiques, stéroïdes et opioïdes), qui présentent fréquemment des effets indésirables tels que nausées, vomissements, vertiges et dépendance physique, entre autres.

Ils sont constitués d’un polymère biocompatible dérivé du polyéthylène glycol (PEG) qui possède des propriétés thermosensibles.

Ainsi, une fois injecté à température ambiante et atteignant la température corporelle après administration, il subit une modification de sa structure, entraînant une diminution de son volume et devenant une structure hydrophobe, ce qui permet de contrôler la libération du médicament qu’il a encapsulé. à l’intérieur.

Comme expliqué Manuel Arruebo, chercheur à l’Institut des nanosciences et des matériaux d’Aragon, INMA et CIBER-BBN « Nous avons validé cette nouvelle façon de dispenser l’anesthésique local à la fois en culture cellulaire et en expérimentation animale, montrant que double la durée du bloc du nerf sciatique par rapport à la même dose d’anesthésique gratuit«.

La durée prolongée de l’action anesthésique peut s’expliquer par l’immobilisation régionale des nanogels au site d’injection autour du nerf sciatique en raison de sa nature hydrophobe, empêchant la diffusion des particules de médicament et leur élimination rapide tout en interagissant efficacement avec les tissus grâce à sa température -changement conformationnel induit.

Des études ont montré que Ce système d’administration a une faible toxicité et ne conduit pas à une réponse inflammatoire en raison de la libération lente du médicament et de la haute biocompatibilité du polymère utilisé.

Une thérapie prometteuse à faible toxicité

Encapsulation nanocristaux de médicaments est une stratégie prometteuse, qui permet de réduire la quantité totale de médicament nécessaire pour produire un soulagement de la douleur avec les bénéfices conséquents obtenus de la réduction de la toxicité.

«A travers ces systèmes, nous cherchons à obtenir un véhicule efficace capable de prolonger l’effet anesthésique sur son lieu d’action, en évitant autant que possible les effets secondaires. De cette façon, ils pourraient être utilisés pour éviter l’administration systémique, réduire les concentrations élevées dans le sang et réduire les effets secondaires indésirables de certains traitements conventionnels, car ils permettent de contrôler la libération du médicament dans la plage thérapeutique souhaitée, en évitant les conséquences de un excès de drogue et les effets négatifs que cela implique », Teresa Alejo et Víctor Sebastián, chercheurs de l’INMA et du CIBER-BBN.

De même, cette technique prend également en compte le confort du patient lui-même, qui obtiendrait un soulagement prolongé de la douleur avec une seule dose du médicament.