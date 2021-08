Ils développent un nouvel appareil pour détecter le gluten dans les aliments

14/08/2021 à 17h30 CEST

Environ 1% de la population mondiale souffre Maladie coeliaque, une maladie complexe et auto-immune causée par l’ingestion de gluten et pour laquelle il n’existe aucun traitement au-delà de son élimination de l’alimentation.

Les manifestations les plus courantes de maladie cœliaque sont ceux liés au système digestif comme la diarrhée chronique, l’excès de gaz, la perte de poids ou la malnutrition.

Par conséquent, la détection du gluten il devient un élément clé pour les patients coeliaques pour contrôler la maladie, ainsi que pour l’industrie alimentaire, dont la réglementation impose de déclarer sa présence dans les aliments.

Dans cette ligne, une équipe de chercheurs coordonnée par le professeur de l’Université Polytechnique de Valence (UPV) et directeur scientifique du CIBER de Bioingénierie, Biomatériaux et Nanomédecine (CIBER-BBN), Ramón Martínez Máñez, travaille sur le développement de technologies intelligentes méthodes de détection du gluten

L’objectif est éviter l’ingestion accidentelle de cette protéine et, en outre, collaborer à la réglementation et à la lutte contre la fraude dans l’industrie alimentaire.

Les travaux récemment publiés dans Analytica Chimica Acta présentent un nouveau système qui permet la détection rapide du gluten par un simple processus de signalisation.

Comme l’indiquent les auteurs, cela pourrait être la base de la développement de systèmes portables, rapides, sensibles et conviviaux pour le contrôle du gluten dans les aliments.

Déjà validé dans de vrais échantillons d’aliments

C’est un système similaire aux tests de grossesse ou aux tests antigéniques qui, pour quelques dates, peuvent être achetés en pharmacie.

« Le biocapteur est composé d’un film d’alumine anodique nanoporeux chargé d’un colorant fluorescent et recouvert d’un aptamère (molécule d’ADN ou d’ARN) qui reconnaît spécifiquement la gliadine, qui est la protéine soluble du gluten » explique M. Carmen Martínez Bisbal, professeur à la Université de Valence (UV) et chercheur au CIBER-BBN et à l’Institut interuniversitaire de recherche pour la reconnaissance moléculaire et le développement technologique (IDM UPV-UV) et l’un des auteurs de l’ouvrage.

« En présence de gliadine, l’aptamère se déplace de la surface du biocapteur, entraînant l’ouverture des pores et la libération du colorant de signalisation », ajoute Sara Santiago Felipe, chercheuse à l’Institut de recherche en santé La Fe, CIBER-BBN et l’IDM UPV-UV et également auteur de l’ouvrage.

Le nouveau capteur a été validé dans des échantillons d’aliments réels permettant la détection du gluten par un processus de signalisation simple, avec un grand potentiel d’utilisation dans le contrôle des aliments.

« Nous avons constaté qu’il a une limite de détection de 100 µg kg-1 de gliadine, une bonne sélectivité et un temps de détection de 60 minutes» explique Luis Pla, premier signataire des travaux et chercheur au CIBER-BBN et à l’IDM UPV-UV.

C’est une première étape pour réaliser des systèmes que tout coeliaque peut utiliser, par exemple, lorsqu’il sort au restaurant et a des doutes sur la présence de gluten dans un aliment.

“Nos résultats peuvent servir de base au développement de systèmes portables, simples, rapides et sensibles pour la détection du gluten, qui peuvent être facilement ajustés en utilisant différentes molécules, offrant un grand potentiel pour les tests d’allergènes”, conclut le directeur scientifique du CIBER-BBN Ramón Martínez Máñez.