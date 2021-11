Ils développent un système pour charger le mobile avec de l’urine | La technologie

Cette nouvelle technologie est basée sur les déchets pour créer de l’électricité et peut alimenter une multitude d’appareils, non seulement des mobiles, mais aussi des ampoules.

De plus en plus d’entreprises misent sur les énergies renouvelables pour alimenter nos maisons, mais les voitures de nouvelle génération embarquent aussi toutes sortes de batteries, à chaque fois de plus grande capacité et plus rapidement rechargeables.

Mais cela pourrait aller beaucoup plus loin dans la production d’électricité à partir de déchets, et est-ce qu’un groupe de scientifiques du Royaume-Uni a présenté une nouvelle pile à combustible couverte d’énergie propre qui est capable de convertir les déchets humains tels que l’urine en électricité.

Concrètement, cette avancée a été présentée par l’équipe de chercheurs du Centre de bioénergie de Bristol. Ils l’ont initialement montré au festival de Glastonbury il y a quelques années, mais ils ont fait un certain nombre d’avancées au cours de tous ces mois afin que le projet puisse être déployé et même nourrir des ménages entiers, même si cela semble encore loin dans le temps.

Au festival il y a quelques années, ils ont montré que même l’urine peut produire un approvisionnement constant en électricité de faible puissance. Nous nous référons à la faible puissance pouvant générer de l’électricité pour des éléments tels que les ampoules, les téléphones portables et les petits robots.

Cependant, à l’époque de la présentation originale, pendant les cinq jours du festival, ils pouvaient générer 300 W/heure d’électricité et auraient même pu alimenter une seule ampoule d’un watt pendant 300 heures.

Ce serait une nouvelle solution de production d’électricité recouvert de piles à combustible microbiennesà. Et c’est que ces microbes se nourrissent de matière organique qui est ensuite décomposée en énergie chimique et génère à son tour de l’électricité et des eaux usées propres.

À l’heure actuelle, ils ont un défi à relever, celui de réduire la taille des piles à combustible afin qu’elles puissent être placées à l’intérieur des briques ou intégrées dans les murs des maisons.