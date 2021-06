Ils développent une application capable de détecter les symptômes de la dépression uniquement avec la voix | La technologie

Ils inventent une application qui, selon leur façon de parler, pourrait détecter quand un patient souffre de dépression sévère.

La dépression est l’une des maladies liées à la société d’aujourd’hui et c’est pourquoi connaître la situation prématurément peut aider à un rétablissement plus rapide.

La dépression étant une maladie parfois difficile à gérer, Il est pratique de rechercher un type de technique ou de technologie qui peut nous aider à savoir quand une personne présente les premiers symptômes de la dépression., être traité par un médecin dans les plus brefs délais

Et c’est qu’aujourd’hui, plus de 264 millions de personnes dans le monde souffrent d’un trouble dépressif, selon l’Organisation mondiale de la santé. Ainsi, l’avance qui a été présentée au cours de la 180e réunion de l’American Acoustics Society où les chercheurs du Université du Maryland ont montré comment l’état de santé mentale d’une personne se reflète dans la coordination des gestes de la parole.

Ils expliquent qu’un système d’inversion de la parole est capable de cartographier les signaux acoustiques avec des variables dans la piste vocale, montrant la synchronisation et le mouvement spatial des gestes de la parole. ils affirment que la coordination de la parole change lorsqu’une personne est déprimée.

Plus précisément, le chercheur principal de l’étude, Carol Espy Wilson, précise que « la dépression s’accompagne d’un ralentissement psychomoteur. En conséquence, ils ne peuvent pas penser aussi vite et leur vitesse de parole ralentit avec des pauses de plus en plus longues que s’ils ne sont pas déprimés. Cela se traduit par une coordination plus simple des articulateurs ».

L’étude recueille que l’utilisation de techniques d’apprentissage automatique peut aider à fournir des données pour un modèle d’apprentissage en profondeur pour la classification de la santé mentale. Ce qu’ils entendent avec cette recherche est d’utiliser la technologie, apparemment sous une application de téléphone mobile, pour aider les patients et leur entourage à rester informés sur leur santé mentale.

Avec cette application, Les thérapeutes pourraient faire un suivi plus détaillé du patient, en voyant leurs différents changements pour faire face à une éventuelle dépression plus profonde et pouvoir mieux adapter le traitement.

Si l’application détecte que la gravité de la dépression augmente, elle en sera informée par une notification urgente au médecin.