Ils dévoilent en France les ‘guenilles sales’ du vestiaire du PSG

21/12/2021

Act à 11:57 CET

Marc del rio

Il y a des semaines, L’association de Mauricio Pochettino avec Manchester United a suscité beaucoup de surprise. L’Argentin, qui commande le banc Paris Saint Germain, Il pourrait abandonner un projet aussi ambitieux que le Parisien pour prendre les rênes d’un United hésitant et sans orientation claire pendant quelques années. Vous ne pouviez pas comprendre débarquer d’un navire renforcé l’été dernier avec des noms aussi intéressants que ceux de Léo Messi, Sergio Ramos ou un Achraf Hakimi qui ont été ajoutés au Kylian Mbappé, Neymar ou Marquinhos avec un objectif clair : amener pour la première fois la Coupe d’Europe dans la capitale française.

Mais le dicton « tout ce qui brille n’est pas or » semble parfaitement s’appliquer à un PSG qui, après avoir terminé deuxième de son groupe de Ligue des champions, devra s’affronter en huitièmes de finale contre lui. Real Madrid. Les duels n’arriveront qu’en février, mais aujourd’hui, la situation de l’équipe de Pochettino est celle d’un Ensemble étoilé avec une infinité de tensions et d’attitudes inappropriées d’une équipe professionnelle.

‘L’Equipe’ a dévoilé les tensions qui sont vécues dans le club parisien

C’est ainsi que ‘L’Equipe’ le décrit dans un grand morceau où tous les maux et vices acquis par la garde-robe. Le média français ouvre sa couverture avec le titre « Paris : Secrets et Grincements », dont la traduction est : « Paris, secrets et couinements », un constat percutant de ce qui se vit en équipe de France.

La relation Keylor-Donnarumma, de plus en plus tendue

L’été dernier, et après son grand championnat d’Europe avec l’Italie au cours duquel il a été désigné « meilleur joueur du tournoi », Le PSG a opté pour l’embauche de Gianluigi Donnarumma de renforcer encore son objectif et de concurrencer Keylor Navas. Le gardien costaricien ne s’est pas bien adapté à la signature et la relation entre les deux gardiens est très tendue. Le média français évoque un épisode du match contre Nice, dont le gardien est Marcin Bulka, qui est prêté par l’équipe parisienne. Bulka est allé saluer Keylor Navas, et en commentant que les deux portaient la même marque de gants, la méta « Tico » a commenté que « les meilleurs gardiens du monde portaient cette marque. » Un commentaire qui a été tenu devant le but italien, qui, en portant une autre marque, était tenu pour acquis.

Neymar, au centre de la polémique

Neymar C’est un footballeur extraordinaire qui a l’habitude d’être protagoniste sur et en dehors du terrain. Le journal précise que le club était tout près de sanctionner important pour l’attaquant brésilien pour ne pas assister à une cérémonie de signature obligatoire avec l’un des parrains. Enfin, le PSG a refusé de lui infliger une amende pour « craintes d’éventuelles fuites » et la raison officielle de l’absence était que le joueur ne savait pas s’il devait subir un test covid avant l’acte.

La célébration du Ballon d’Or de Messi n’a pas bien fonctionné dans les vestiaires

Un autre problème que l’information ne craint pas est la privilèges de certains joueurs et de certaines soirées qui durent jusqu’aux petites heures du matin et qu’est-ce que le n’allez pas à l’entraînement le lendemain. Un épisode vécu dans les derniers jours avec deux joueurs sud-américains dont les noms n’ont pas transcendé, et qui ils ont sauté une séance sans l’approbation du personnel d’entraîneurs. La fête pour la réalisation de Le septième Ballon d’Or de Leo Messi n’a pas trop aimé non plus à une certaine partie du personnel. La star argentine et Leandro Paredes n’ont pas assisté à la séance d’entraînement le lendemain, et Certains coéquipiers appellent le club à se serrer les coudes pour éviter ces situations.

Wanda Nara, partie impliquée dans le conflit du PSG

L’« affaire » Mauro Icardi-Wanda Nara a également éclaboussé dans les vestiaires. Selon les médias français, l’Argentin a obtenu trois jours de congé « ordonner leur mariage », quelque chose qui ne plaisait pas à leurs pairs.

Et Mbappé continue sans renouveler

La situation qui existe au PSG est marquée par des tensions qui ont désormais vu le jour et qui ils pourraient exploser à tout moment. Le PSG est obligatoire gagner tous les tournois qui se disputent ce parcours. Tout le reste serait un échec quelque chose qui met la pression au plus haut niveau. Et les « citrouilles » que Mbappé continue de lui donner et son « non » de renouvellement ils aggravent une situation qui peut déjà être considérée comme une « crise ».