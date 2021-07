Ils dévoilent la date de première de la série ‘Hawkeye’ dans Disney + – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

La prochaine série de l’univers Marvel a déjà une date de sortie. Hawkeye, avec Jeremy Renner, arrivera sur la plateforme Disney + le 24 novembre.

Ce jeudi, Marvel Studios a annoncé quand arriverait la première saison du super-héros qui apparaît dans les bandes Avengers. Hailee Steinfel accompagnera Renner en tant que leader, jouant Kate Bishop.

Vera Farmiga en tant qu’Eleanor Bishop, Alaqua Cox en tant qu’Echo, Florence Pugh en tant que Yelena Belova et Tony Dalton en tant que Jack Duquesne se joindront à eux. En plus de Renner, Pugh est le seul acteur à avoir déjà participé à Marvel, agissant dans le film Black Widow.

Bien que l’intrigue de la série ne soit pas encore révélée, on suppose déjà que Clint Barton (Hawkeye) apparaîtra pour entraîner Bishop à prendre sa place, ce qui se produit dans les bandes dessinées lorsque Barton décide de prendre sa retraite.

Hawkeye sera la quatrième série d’action en direct de l’univers Marvel à arriver sur le service de streaming Disney +. Le premier était WandaVision, l’un des contenus les plus acclamés de la plateforme qui compte 23 nominations aux Emmy Awards 2021.

Les deux autres sont The Falcon et The Winter Soldier, une histoire de Captain America qui a également été nominée pour un Emmy et Loki, la plus récente à faire ses débuts sur la plate-forme qui suit le super-vilain et frère adoptif de Thor.

On s’attend à ce qu’un aperçu arrive sous peu qui apporte plus de détails sur les personnages et celui de quelques clins d’œil sur l’intrigue centrale de ce nouvel opus du super-héros créé par Stan Lee.