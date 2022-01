Ils dévoilent les pilotes qui partiront en 2022

Come the Joy: Ils révèlent les pilotes qui partiront en 2022 | INSTAGRAM

Chaque année des changements sont apportés aux programmes du matin des chaînes de télévision, cette fois nous aborderons ceux qui arrivent pour le Télévision aztèque, ‘Venga la Alegría’, qui ont déjà annoncé que deux de leurs pilotes les plus appréciés quitteront le programme pour se diriger vers un autre projet.

Fans de Programme ils se sont inquiétés lorsqu’ils ont imaginé qui c’était, en les voyant tous les jours sur leurs écrans, les téléspectateurs suscitent l’affection des personnes qui participent et bien sûr leur départ les laisse un peu tristes et vides.

Cependant, les conducteurs recherchent un projet plus ambitieux pour cette année 2022, ils ont donc dû saisir cette opportunité en or qui ne leur sera peut-être plus présentée.

Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a eu une première très importante de « Venez la joie du week-end », une émission totalement indépendante à laquelle il est diffusé du lundi au vendredi, dans cette même émission est où deux des pilotes se sont présentés pour dire au revoir.

Quelques mois plus tard, voyez-vous ce week-end diffusé en avant-première, deux des pilotes préférés des fans ont dû faire l’annonce qu’ils se rendraient à Exatlón México, il s’agit de Aristeo Cázares et Mati lvarez, possibilité de rivaliser avec vos équipes préférées.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO O ILS NOUS LA RÉVÈLENT



Venga la Alegría a partagé la vidéo dans laquelle ils annoncent qui sont les chauffeurs qui partent.

Les athlètes ont indiqué très clairement dans le programme mais qu’ils devront se rendre sur les plages de la République dominicaine pour concourir dans cette version All Star au sein de l’équipe rouge, une belle opportunité pour eux qui se sont vu offrir grâce à l’excellente performance ils ont eu dans les précédents stades de compétition.

Les pilotes ont dit au revoir, mais bien sûr ils sont très excités par cette nouvelle étape qu’ils s’apprêtent à vivre, pour sa part Mati Álvarez est considéré comme l’un des meilleurs d’Exatlón, il a remporté les troisième et quatrième saisons et pour sa part, Aristeo , a été champion de la deuxième édition et finaliste de la quatrième.

Restez sur Show News et continuez à découvrir des nouvelles intéressantes sur le show business et tout ce qui concerne vos artistes et animateurs préférés.