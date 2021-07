Ils dévoilent leur exclusive, Celia Lora dans leurs pages Playboy | INSTAGRAM

Cela fait plusieurs années que la belle brune mexicaine Celia Lora nous ravit de modeler pour divers revues et pages, avec lesquelles il a collaboré pour produire certaines des contenu plus attractif et les personnes coquettes de partout sur Internet adorées par les internautes et bien plus encore par latino-américains.

Pour cette raison, nous avons pu le voir dans d’innombrables et différents scénarios à cette occasion, nous avons eu l’occasion d’observer quelques Photographies de votre participation au magazine Playboy de l’édition de l’année 2017..

C’est vrai, malgré le fait que cela fait plusieurs années que ce magazine est sorti, ses fans s’en souviennent aujourd’hui avec émotion et se sont consacrés à révéler ces pages intérieures du magazine que peu ont eu l’occasion de voir puisqu’ils devaient payer à le temps et à ce jour il y a encore plus de photographies qui n’ont pas été développées à partir de cette session.

Sur la photo de couverture, il apparaît avec un nounours couvrant le devant de son corps avec le dos découvert et un regard coquette vers la caméra qui a conquis les internautes qui ont vu son morceau de divertissement.

Pour la seconde des photos, elle commence à décoller le haut d’un ensemble de dentelle assez élégant avec lequel il s’exhibait et démontrait sa grande qualité de mannequin.

Mais pour la troisième photographie, c’est lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle est la reine du contenu exclusif en utilisant un bel ensemble composé de lanières de cuir qui couvraient à peine le contour de ses charmes d’une manière impressionnante qui a fait que les photos ont été partagées beaucoup plus que prévu et que atteindra de nombreux coins d’Internet.

Celia Lora domine ces types de séances photo attrayantes où sa beauté devient le centre d’attention, démontrant qu’elle a réussi à profiter de la popularité de son père Alex Lora du groupe de rock mexicain El Tri et qu’elle a fait son chemin grâce à sa carrière en s’efforçant et cherchant toujours à se démarquer parmi les créateurs de contenu.

