Ils dévoilent une vidéo de leurs attitudes adolescentes

Kylie Jenner : Révéler une vidéo de ses attitudes d’adolescente | INSTAGRAM

Dans la famille il y a toujours des discussions et bien plus entre frères et sœurs, on peut dire que cela arrive même dans les meilleures familles comme dit le proverbe, alors Les Kardashian Jenner ils ont aussi vécu cette situation.

De plus, sur Internet, il y a toujours des bijoux de vidéos qui sont partagés et révélés par certains utilisateurs qui se consacrent à ne trouver que les contenus les plus curieux, cette fois ils se sont consacrés à révéler une vidéo dans laquelle nous pouvons voir Kendall Jenner avec Kylie Jenner dans sa scène de adolescence.

La première chose que nous voyons est la grande différence dans leur apparence à l’époque, mais une autre chose qui a beaucoup attiré l’attention était l’attitude de Kylie, la jeune soeur des Kardashian qui était très bouleversé avec sa sœur qui jouait avec un appareil qui faisait des bruits qui la dérangeaient.

La chose la plus drôle et la plus drôle de toutes était la façon dont la mère de Stormi crie sur sa sœur par son nom, alors qu’elle était assise par terre en train de fouiller l’un de ses sacs à dos, montrant qu’elle était très mauvaise humeur.

Bien sûr, la vidéo est partagée sur les réseaux sociaux par des utilisateurs qui les connaissent et que c’est très amusant de les voir de cette façon, car maintenant il semble qu’ils ne s’entendent que très bien, mais il y a quelque temps aussi, nous pouvions voir que Kendall est toujours elle-même et que Kylie continue également de réagir de cette façon parfois.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE Clash de KYLIE ET ​​KENDALL

Ce n’est pas la première fois qu’elles se disputent, en fait on a pu les voir sur le point d’atteindre le physique, cependant toujours se réconcilier, en se rappelant qu’elles sont sœurs.

Une fois ils voyageaient dans le camion de Bruce Jenner, son père, quand Kylie mettait les pieds sur Kendall et bien sûr elle a dû réagir en s’attaquant à son visage.

En fait, ils se rencontraient récemment lors d’un dîner et Kendall s’est retrouvée avec sa robe ruinée par un déversement accidentel causé par Kylie, alors elle a exigé qu’elle quitte la maison mais elle a refusé et a fini par crier et gifler.

Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de moments intenses qui ont été enregistrés grâce à l’émission de télé-réalité Keeping Up With The Kardashians et il est fort probable que cela continue ainsi car apparemment ces deux soeurs ont un piqué sans fin.