ils dévorent un tiers de leurs enfants planétaires

31/08/2021 à 12:34 CEST

Entre 20 % et 35 % des étoiles semblables au Soleil consomment certaines Terres de leurs descendants, selon une nouvelle étude menée par un astrophysicien de l’Observatoire astronomique de Padoue, en Italie. De tels événements pourraient se produire dans des systèmes planétaires où les interactions gravitationnelles entre les planètes projetteraient l’une des étoiles vers l’étoile centrale, ou la rapprocheraient suffisamment pour que l’étoile se vaporise lentement et la dévore.

Comme ce phénomène semble être loin du comportement de notre Soleil, sa caractérisation pourrait aider les astronomes à écarter des systèmes stellaires qui ne contiennent pas de mondes similaires à la Terre. Les travaux scientifiques ont été publiés récemment dans la revue Nature Astronomy.

Si les spécialistes savaient déjà que des étoiles comme le Soleil étaient capables d’engloutir leurs descendants planétaires à certaines occasions, les caractéristiques de ces systèmes n’avaient pas encore été analysées en profondeur. Désormais, les scientifiques disposent de plus d’informations : selon un article publié dans la revue Science, la nouvelle étude intègre des observations de 107 systèmes binaires, qui contiennent deux étoiles semblables au Soleil.

La signature du cannibalisme planétaire

Dans le cadre de la recherche, l’équipe de scientifiques italiens a établi que lorsqu’une étoile est anormalement riche en fer mais pas dans d’autres éléments tels que le carbone et l’oxygène, cela peut être directement interprété comme une signature de « cannibalisme » planétaire. Comment ces signatures sont-elles détectées ?

En principe, il faut tenir compte du fait que les planètes rocheuses comme la Terre sont riches en éléments lourds qui incluent le fer, le silicium ou le titane, tandis que les étoiles comme le Soleil contiennent principalement des matériaux plus légers, par exemple l’hydrogène, l’hélium, l’oxygène ou le carbone.

Dès qu’une planète est dévorée, ses éléments lourds se dispersent dans les couches externes de l’étoile qui l’a avalée : ces signaux d’absorption ce sont des clés révélatrices du phénomène à leur lumière, que les astronomes peuvent saisir avec des instruments précis.

Systèmes binaires : le fer et le lithium sont la clé

Dans le cas d étoiles binaires Observés par des spécialistes, il faut considérer qu’ils proviennent du même nuage de gaz et de poussières, donc leurs compositions chimiques doivent être pratiquement identiques. Les systèmes observés sont constitués de couples extrêmement similaires en termes de masse et de température : ce sont des étoiles que l’on pourrait qualifier de jumelles.

Dans ce contexte, les résultats de l’étude ont montré que dans 33 des 107 systèmes binaires, l’une des étoiles “jumelles” présentait des niveaux élevés de fer par rapport à son partenaire. Cela indiquerait qu’une seule des étoiles qui composent ces systèmes binaires est celle qui se nourrit de ses enfants planétaires.

Un autre aspect qui confirme le phénomène indiqué et les caractéristiques observées est que les soleils cannibales sont riches en lithium. Le lithium est l’un des composants les plus abondants des étoiles semblables au soleil à leur naissance, mais il est brûlé au cours de ses 100 premiers millions d’années d’existence. Comme il a été observé dans les étoiles les plus anciennes, tout indiquerait qu’il provient d’une planète qui a été mangée.

Notre Soleil est-il une étoile cannibale ?

Enfin, les experts estiment qu’il y a peu de chance que notre Soleil ait avalé une planète, car elle a un faible quantité d’éléments lourds par rapport aux autres stars du genre. D’un côté, on pourrait être serein : la Terre ne serait pas éliminée par l’étoile qui la chauffe. Ou devons-nous être attentifs à un changement de leurs besoins nutritionnels ?

En tout cas, le phénomène offre des indices pour rechercher des systèmes similaires au nôtre et, peut-être, pour trouver une nouvelle planète bleue grouillante de vie.

photo: représentation artistique d’une planète dévorée par son étoile mère. Crédit : NASA/ESA/G. Bacon.