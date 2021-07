Par Devan Cole, CNN

Mis à jour à 10 h 23 HE, le mardi 13 juillet 2021

Washington . Le président de l’époque, Donald Trump, a déclaré à un certain nombre de ses conseillers en 2020 que quiconque avait divulgué des informations sur son séjour dans le bunker de la Maison Blanche en mai de cette année avait commis une trahison et devrait être exécuté pour avoir partagé des détails sur l’épisode avec des membres de la presse, selon des extraits d’un nouveau livre, obtenu par CNN, du journaliste du Wall Street Journal Michael Bender.Trump, ainsi que la première dame de l’époque Melania Trump et leur fils, Barron, ont tous été emmenés dans le bunker souterrain pendant une période de temps pendant les manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd par la police alors que les manifestants se rassemblaient à l’extérieur du bâtiment. Bender écrit dans le livre, intitulé « Franchement, nous avons gagné cette élection : l’histoire intérieure de comment Trump a perdu, que Trump, dans les jours qui ont suivi son passage dans le bunker, a tenu une réunion tendue avec les meilleurs militaires, les forces de l’ordre et l’aile ouest. conseillers, dans lesquels il a exprimé ses griefs au sujet de la fuite. »Trump a débordé sur l’histoire du bunker dès leur arrivée et leur a crié de fumer celui qui l’avait divulgué. C’était le plus bouleversé que certains assistants aient jamais vu le président », écrit Bender. « Quiconque a fait cela, il devrait être accusé de trahison ! a crié Trump. ‘Ils devraient être exécutés !’ », lit-on dans le livre.

https://www.cnn.com/2021/07/13/politics/trump-white-house-bunker-leak-executed-treason-book-claims/index.html

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Lien source