“Ils disent pratiquement de ne pas travailler”

La SEPE regrette “des informations erronées dans des cas particuliers”, en référence à la suspension des allocations pour les emplois à temps partiel

MADRID, 2 août (EUROPA PRESS) –

La plateforme composée de plus de 200 associations, syndicats et professionnels du secteur du spectacle et de l’événementiel, Alert Roja, a dénoncé qu’au moins une vingtaine de personnes, alors qu’elle s’attend à ce qu'”il y en ait des centaines”, ont reçu un courrier du Service Public. de l’emploi de l’État (SEPE) de restituer l’allocation de chômage extraordinaire qu’ils percevaient pour la rendre compatible avec un emploi à temps partiel.

Alerte rouge a assuré que la SEPE, dépendant du ministère du Travail, avait permis aux artistes de combiner ladite allocation de chômage extraordinaire avec des emplois à temps partiel. “La SEPE a toujours confirmé que cette aide était parfaitement compatible avec le travail à temps partiel”, précise-t-on depuis la plateforme.

“Ils nous disent pratiquement soit de ne pas travailler, soit de travailler au noir. Ces personnes qui en bénéficient ne vivent pas et s’ils ont la possibilité de travailler légalement et de collecter un peu d’argent, c’est une petite aide de pouvoir jeter “, a-t-il déclaré à Europa Press le président de l’Association galicienne des musiciens et professionnels du divertissement (AMPROEGA), Diego Grande.

Les associations du secteur du spectacle et de l’événementiel attribuent cette situation aux “erreurs” des responsables de la SEPE qui “affirment que l’aide des artistes est compatible avec le travail à temps partiel et ne l’est pas”. Plus précisément, Red Alert insiste sur le fait que le SEPE “a permis à des centaines d’artistes de combiner leur allocation de chômage extraordinaire avec des emplois à temps partiel”.

Par ailleurs, la plateforme souligne que les artistes “ne peuvent désormais pas rendre l’argent avec lequel ils ont survécu plus de 16 mois sans avoir d’autres revenus”.

« Il nous semble très fort qu’ils nous disent que pour ne pas bien faire leur travail, en ce moment ils se plaignent à beaucoup qui vivent mal pour de l’argent qu’ils n’ont pas », a critiqué le président de l’AMPROEGA, qui a souligné qu’un artiste se plaint qui rapporte 5 000 euros.

Dans ce contexte, Diego Grande a expliqué que la SEPE a informé une travailleuse qu’elle pouvait concilier son allocation extraordinaire avec un contrat de huit heures par semaine dans une école de musique : “Des mois plus tard, elle reçoit une lettre lui disant qu’elle doit restituer l’allocation reçue” .

“Du bureau de la SEPE lui-même, ils ont signalé que cela pouvait être réconcilié et la réponse maintenant de la SEPE est que depuis le début de la pandémie, treize arrêtés royaux ont été approuvés et que les responsables ne peuvent pas tout savoir”, a dénoncé le président de l’Association.

Dans une lettre envoyée le 3 juin à un travailleur, la SEPE indique que l’article 282.1 du décret législatif royal 8/2015, du 30 octobre, établit l’incompatibilité du versement des allocations de chômage avec l’exécution d’un travail pour un salarié, sauf lorsque cela est effectué à temps partiel, auquel cas la partie proportionnelle au temps travaillé sera déduite du montant de l’allocation ou de la subvention.

Dans une autre lettre, à laquelle Europa Press a eu accès, envoyée le 27 juin, le directeur général de la SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, regrette que “des informations erronées aient pu être produites dans des cas précis”, en référence à la suspension de l’allocation pour emplois à temps partiel.

« La complexité réglementaire, ainsi que l’augmentation exponentielle des charges de travail que connaît la SEPE, sans être une excuse, ont rendu le travail des dirigeants de cette entité de gestion particulièrement difficile », indique Gutiérrez Ardoy dans la lettre.