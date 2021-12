« Ils doivent nous exiger et c’est bien parce que ça nous provoque »

08/12/21 à 08:50 CET

L’entraîneur de la Athlète de Madrid, Diego Siméone, a déclaré que toute l’équipe était « impliquée » pour obtenir la victoire contre lui. Port et il considérait qu’il était bon que les gens réclament l’équipe dans les mauvais moments car cela les « provoque » à réagir.

« Les gens doivent exiger de nous parce que nous sommes l’Atlético de Madrid, et c’est bien parce que cela nous provoque et nous révolte », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse après le match à Do Dragão, dans lequel les colchoneros ont obtenu une place au deuxième tour de la Ligue des champions avec un 1-3.

L’Argentin a défendu que « toute l’équipe s’est impliquée pour travailler, courir, tout donner et jouer avec son cœur », et c’est la marque de fabrique de l’Atlético. « Heureux, fier de mes joueurs, qui ont joué avec beaucoup de personnalité, avec une hiérarchie. »

« C’est nous. C’est comme ça », a déclaré Simeone, qui a souligné qu’en dépit d’être au club depuis une décennie, l’équipe » finit toujours par l’exciter » plus que les 10 années précédentes.

« Nous devons nous améliorer, mais la façon de nous améliorer est la suivante, c’est sûrement la suivante », a-t-il déclaré.

Malgré les « difficultés », avec l’absence de trois des quatre centres, l’équipe a répondu présent, a-t-il précisé.

« Beaucoup de joueurs jouent de petites minutes mais ils sont importants en raison de la qualité des minutes qu’ils ont à jouer », a considéré Simeone, qui a souligné Kondogbia déjà Vrsaljko, qui « a joué avec un visage cassé la moitié d’un match ».

« Ils nous donnent beaucoup de bonnes choses et nous devons trouver un moyen pour l’équipe de mieux réagir », a-t-il déclaré, ajoutant que ce qui a été vu aujourd’hui sur le terrain est « un message clair pour le vestiaire ».

« Nous nous en souviendrons comme des matchs classiques de la Ligue des champions d’une vie, avec une équipe qui nous ressemble beaucoup, un combattant (…) et je pense que le match avait tout, des expulsions, des bagarres, une avance de 3-0 sans savoir comment allait Milan… Le football, très sympa », a-t-il déclaré. .

Il a également souligné Jan Oblak: « Pour gagner, il faut avoir un bon gardien. C’est très difficile de gagner sans un bon gardien. »

« Nous avons fait la seconde mi-temps que nous avons imaginée et recherchée », a souligné Simeone, qui a souligné qu’il reste « que les groupes, les équipes et les équipes qui travaillent tous ensemble finissent par gagner ».

L’Atlético à ses fans : « Merci, merci et merci »

Le club, pour sa part, a exprimé sa gratitude à ses fans après le classement de l’équipe.

« Nos fans sont énormes. Merci de nous avoir bordés à Porto. Merci de nous avoir laissé tomber de chez nous. Merci de nous avoir tout donné. Merci, merci et merci », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.