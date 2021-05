‘Ils doivent s’arrêter’ ⋆ .

Le président Joe Biden s’exprime depuis la roseraie de la Maison Blanche à Washington, DC, le 13 mai 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Dans un tweet publié lundi, le président Joe Biden a condamné les attaques antisémites contre qui ont éclaté ce week-end au milieu du violent conflit Israël-Hamas.

«Les récentes attaques contre la communauté juive sont méprisables et doivent cesser», a écrit Biden. «Je condamne ce comportement haineux chez nous et à l’étranger – c’est à nous tous de ne donner à la haine aucun refuge.»

Une vague d’attaques antisémites a été signalée à New York, en Californie, dans l’Illinois, dans le New Jersey, dans l’Utah, en Arizona et en Floride. La semaine dernière, des manifestants palestiniens ont été filmés en train d’accoster des passants juifs dans le quartier des diamants de New York, criant des blasphèmes et lançant un feu d’artifice sur des gens faisant du shopping dans le quartier historiquement juif.

La violence à New York s’est déroulée des heures après qu’Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu des hostilités après onze jours de tirs de roquettes tit-for-tat. L’Égypte a contribué à la médiation entre les deux parties pour négocier une pause dans les combats. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé qu’il se rendrait cette semaine au Moyen-Orient pour mener une diplomatie entre les parties belligérantes et l’Égypte.

Alors que l’administration Biden a affirmé le droit d’Israël à la légitime défense, les membres démocrates du Congrès se sont concentrés sur le rôle de l’État juif dans le conflit presque exclusivement, ignorant qu’Israël fait un effort pour limiter la perte de vies civiles – en concentrant ses tirs sur les militaires. cibles et avertissant lorsqu’il envisage de frapper une zone civile – tandis que le Hamas lance sans discernement des roquettes sur des centres connus de population civile.

Le sénateur Bernie Sanders a proposé une résolution jeudi pour forcer un vote sur l’opportunité de bloquer un accord d’armement de 735 millions de dollars avec Israël, ce qui fournirait à la nation assiégée le mécanisme pour convertir des bombes «stupides» en munitions à guidage de précision, aidant à éviter la perte de la vie civile. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, membre éminent de l ‘«escouade» radicalement progressiste du Congrès, a soutenu l’initiative de Sander.

«À un moment où les bombes fabriquées par les États-Unis dévastent Gaza et tuent des femmes et des enfants, nous ne pouvons pas simplement laisser passer une autre énorme vente d’armes sans même un débat au Congrès», a déclaré Sanders dans un communiqué.

«Les États-Unis ne devraient pas étouffer les ventes d’armes au gouvernement israélien alors qu’ils déploient nos ressources pour cibler les médias internationaux, les écoles, les hôpitaux, les missions humanitaires et les sites civils pour les bombardements», a fait remarquer Ocasio-Cortez.

Le représentant Ilhan Omar, également membre de «l’escouade», a allégué qu’Israël était un État d’apartheid qui se livrait régulièrement au «terrorisme». La représentante du troisième membre de «l’escouade», Rashida Tlaib, a fait écho aux sentiments d’Omar et d’Ocasio-Cortez, affirmant qu’Israël est responsable d’entraver les perspectives de paix malgré le fait que le Hamas a lancé l’agression en lançant des milliers de roquettes mortelles dans l’espace aérien israélien.

«Tant que le message de Washington est que notre soutien militaire à Israël est inconditionnel, le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu continuera d’étendre les colonies, de démolir des maisons et de rendre les perspectives de paix impossibles», a déclaré Tlaib.

«Les États-Unis doivent conditionner le financement au respect des droits de l’homme et mettre un terme au financement si ces conditions ne sont pas remplies», a ajouté Tlaib.

Les trois femmes progressistes du Congrès se sont opposées à la position tiède de Biden sur Israël, exigeant une dénonciation plus forte des actions militaires du pays.

Certains démocrates ont maintenu des positions pro-israéliennes lors des discussions à la Chambre et des points de presse. La représentante Debbie Wasserman Schultz a déclaré à la chambre que «le Hamas et le djihad islamique sont à eux seuls responsables de l’escalade qui a conduit au bain de sang des Israéliens et des Palestiniens… Israël a parfaitement le droit de se défendre».

Le tweet de Biden de lundi intervient après avoir clarifié vendredi la position des États-Unis sur Israël au milieu des messages contradictoires du parti démocrate.

«Mon parti soutient toujours Israël», a déclaré le président. «Faisons quelque chose de clair ici.»

«Jusqu’à ce que la région dise sans équivoque qu’elle reconnaît le droit d’Israël à exister en tant qu’Etat juif indépendant, il n’y aura pas de paix», a-t-il poursuivi.

