Ils donnent le premier rapport de l’enquête sur la mort d’Octavio Ocaña

Selon la fiche d’information publiée, via les médias et sur Twitter, le parquet général de l’Etat peut lire : « Le FGJEM avance dans la procédure pour élucider les causes pour lesquelles un sujet de 22 ans, déjà identifié, a perdu son la vie. «

Dans la communication officielle, il a été révélé que Ocana décédé des suites d’une « balle dans la tête avec une arme à feu », il a également été rendu public que le corps de Octavio « Il a été retrouvé à l’intérieur du camion qu’il conduisait », comme l’avaient déjà signalé des internautes sur les réseaux sociaux.

La #FiscaliaEdoméx avance dans la procédure pour clarifier les causes pour lesquelles un sujet de 22 ans a perdu la vie des suites d’une balle dans la tête, et dont le corps a été retrouvé à l’intérieur du camion qu’il conduisait.

🔴 https://t.co/6WutNsFnLt – Parquet d’Edomex (@FiscaliaEdomex) 30 octobre 2021

Selon les autorités, le camion se trouvait « sur l’autoroute Champa-Lechería, à la hauteur du quartier Prados Iztacala, dans la municipalité d’Atizapán de Saragosse ». Le parquet a assuré que la mort de Ocana Cela s’est produit après une course-poursuite au cours de laquelle l’acteur de Televisa s’est enfui de la police de Cuautitlán Izcalli.

« Dans l’après-midi d’hier, vendredi 29 octobre, alors qu’ils parcouraient les rues de la municipalité de Cuautitlán Izcalli, des policiers municipaux les auraient arrêtés, cependant, le conducteur n’a pas arrêté la marche et a accéléré pour éviter d’être arrêté, qui a commencé une persécution », explique le document.