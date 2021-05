Ils émettent un mandat d’arrêt contre Marilyn Manson – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

El Departamento de Policía de Gilford (Nuevo Hampshire, EE.UU.) ha emitido una orden de arresto contra el cantante Marilyn Manson —nacido Brian Hugh Warner—, que podría acabar en la cárcel, según un comunicado publicado este martes en su cuenta oficial de Facebook.

En particulier, le chanteur fait face à deux accusations de délit pour simple agression à la suite d’un incident survenu lors de l’un de ses concerts en août 2019, lorsqu’il a agressé un caméraman.

“M. Warner, son agent et son conseiller juridique connaissent l’ordonnance depuis un certain temps et n’ont fait aucun effort pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en suspens”, lit-on dans le texte, qui précise que si la justice le déclare coupable pourrait faire face à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et une amende maximale de 2 000 $.

Selon TMZ, l’artiste a craché sur une caméra enregistrant le concert. Le caméraman, qui était près de la scène, allègue qu’une partie de la salive est tombée sur sa personne, indique le portail, qui cite des sources proches du dossier.

Il précise également que le département de police de Gilford les a informés que, bien que la victime présumée «n’ait pas subi de blessures», il accuse Manson de l’avoir agressé parce que son acte, soutient-il, impliquait «un contact physique sans privilège».

D’autres sources consultées par TMZ ont assuré que Manson et son équipe juridique sont restés en contact avec la police depuis l’incident, il y a environ deux ans.

En 2018, l’actrice américaine Charlyne Yi, connue pour son rôle de Docteur Chi Park dans la série télévisée “ House ” (“ Doctor House ”, en Amérique latine), a accusé la chanteuse américaine de harcèlement sexuel lors du tournage de la série.

En février dernier, l’actrice américaine Evan Rachel Wood a accusé Manson d’abus sexuels. La plainte a été rejointe par quatre autres femmes qui affirment également avoir été victimes de viols et avoir fait l’objet d’autres attaques de la part du célèbre chanteur de rock.

Quelques jours plus tard, Wood a dénoncé l’épouse actuelle de l’artiste, Lindsay Usich, qu’il accuse d’avoir menacé de publier des photos compromettantes prises de lui alors qu’il était adolescent et qui pourraient nuire à sa carrière.