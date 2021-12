Ils empêchent le suicide d’une femme qui a attaqué son partenaire avec un couteau à Majorque

27/12/2021 à 21:09 CET

Marcos Ollés

La police locale de Santa Margalida, à Majorque, évité le suicide d’une femme après deux incidents violents avec son partenaire, l’un d’eux avant son fils de six ans. Le suspect avait verrouillé avec un couteau dans la salle de bain de la maison et les agents ont fait irruption dans la maison et l’ont empêché de se blesser. La femme de 48 ans a été transportée en ambulance à la zone psychiatrique de l’hôpital Inca, où elle a été admise.

Les événements se sont produits le 24. Peu avant deux heures du matin, la police locale a été alertée qu’un crime était en cours. épisode de menace à une adresse sur Europa Street. Les patrouilles qui se sont rendues sur les lieux ont interrogé un homme, qui se trouvait au milieu de la rue avec un mineur. Il leur a dit que son partenaire était très contrarié et l’avait agressé en présence de son fils de six ans. a expliqué qu’elle elle était rentrée chez elle ivre ce soir-là et ils ont commencé à se disputer. La victime a voulu partir avec le mineur, mais la femme a pris ses clés de voiture pour l’en empêcher. De plus, il a menacé de brûler son véhicule et a cassé un rétroviseur.

Les policiers ont recouvert le garçon d’une couverture et l’ont mis dans une voiture. La femme s’est alors penchée par une fenêtre et a commencé à réprimander et menacer votre partenaire. Malgré les demandes des agents, il a refusé de s’identifier. L’homme a choisi d’aller à Palma avec le mineur et de revenir plus tard pour clarifier les choses avec sa compagne. Les policiers ont préparé un rapport sur ce qui s’est passé pour l’envoyer au département des services sociaux du conseil municipal.

Quelques heures plus tard, le même jour 24 vers une heure de l’après-midi, la police locale a dû retourner à la propriété. Cette fois, l’homme leur a dit que la femme lui avait mis un couteau dans le cou en menaçant de le tuer. Il a réussi à s’éclipser et à s’échapper sans blessure. La femme s’est ensuite enfermée dans la salle de bain avec le pistolet et a envoyé un message sur le téléphone portable de l’homme pour lui dire qu’il allait mourir.

Les agents, face au risque que la femme se suicide, ont choisi d’entrer de force dans la maison. Ils ont cassé une fenêtre et ont localisé le suspect. Un policier a discuté avec elle et a réussi à entrer dans la pièce. Il vérifia qu’elle était allongée par terre et avec un couteau sur un de ses poignets, où de petites coupes avaient déjà été faites. Le fonctionnaire, après avoir entamé une conversation avec elle, a réussi à la calmer et lui a arraché négligemment l’arme.

Une ambulance Ib-Salut est alors arrivée sur les lieux, dont les troupes ont soigné la femme et ont décidé de la transférer à l’hôpital Inca, où elle a été admise en zone psychiatrique.