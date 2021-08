Ils enlèvent une jambe, Juan Pablo Medina avec des dommages aux intestins | INSTAGRAM

Comme vous avez sûrement déjà appris l’acteur populaire qui a fait une belle apparition dans la série La Casa de las Flores, Juan Pablo Médina, traverse une situation très critique pour sa santé à cause d’une thrombose qui a été causée et c’est la raison pour laquelle une de ses jambes a été amputée.

Cependant, à ce jour, plus de détails sur son état de santé ont été publiés en plus de ce qui garantit qu’il est stable et qu’il continue également sous la stricte surveillance des médecins.

Selon les nouvelles informations communiquées au Programme Ventaneando, son rapport de santé montre que ses intestins ont également été endommagés à la suite de cet incident.

Des sources proches et fiables étaient chargées d’informer que le thrombose affecté leur intestins, de plus, ils ont dû être retirés pour traitement, le tout après leur jambes bien qu’ils aient réussi à sauver l’un d’eux mais pas l’autre.

L’acteur se remet de cette situation choquante, douloureuse et surtout inattendue, quelque chose de très difficile mais il est stable.

Son représentant était chargé de faire le communiqué dans lequel il rapporte qu’il est en convalescence entouré de sa petite-amie de la famille et du L’actrice colombienne Paulina Dávila, son actuel la mariée.

Juan Pablo Medina est stable et en convalescence après avoir traversé un état de santé critique, nous apprécions toutes les expressions d’affection et d’inquiétude exprimées et nous apprécions également beaucoup de respect pour sa vie privée et sa prudence en ce moment.

Son ex-déposée Jimena Carranza a également brisé le silence en exprimant qu’elle ne sait pas grand-chose de sa situation, qu’elle sait seulement que tout le monde est stable, le soutient et, surtout, gère le respect.

Sa petite amie actuelle a également déclaré qu’elle le soutenait toujours “évidemment parce que c’est quelqu’un que j’aime beaucoup”.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Salvador Medina, son père est en charge de la surveillance de son fils, bien que l’état de santé de l’acteur soit actuellement stable, il est délicat et il a dû passer par quelques interventions qui nécessitent désormais beaucoup de soutien affectif car le l’acteur serait émotionnellement déprimé et bien sûr après cette situation.

C’est très malheureux ce qui lui est arrivé, en fait Juan Pablo participait actuellement à “Amarrados” une nouvelle série HBO et un membre proche de la production a commenté que les choses sont en cours d’analyse, tout le monde est inquiet pour lui, triste et incertain.

Le film “Je suis ton fan”, basé sur la série à succès, a également exprimé sa tristesse pour les moments que traverse l’acteur depuis que le film est en état de post-production.