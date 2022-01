Ils enquêtent à Jaén sur le suicide d’une jeune femme après avoir subi du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux

01/03/2022 à 20:19 CET

.

La Garde civile et le tribunal d’instruction de La Carolina (Jaén) enquêtent depuis août dernier sur la plainte pour cyberharcèlement déposée par une jeune fille de 20 ans qui s’est suicidée le 28 décembre à Navas de San Juan (Jaén).

Tel que rapporté à . par la Garde civile, au total deux plaintes ont été déposées, une première en août en raison d’usurpations d’identité sur les réseaux sociaux, en l’occurrence Instagram, et plus tard une extension de celle-ci par une série d’affiches qui ont été placées dans la rue.

De même, selon des sources proches du dossier, le 21 décembre, le tribunal a convoqué les parties, dont une personne soupçonnée d’être l’auteur de l’usurpation d’identité et la famille était satisfaite du déroulement de l’enquête, Cependant, quelques jours plus tard, le 28 décembre, la jeune femme s’est suicidée.

Le conseil municipal de Navas de San Juan (Jaén) a convoqué le vendredi 7 janvier prochain à 17h30. un rassemblement de soutien à la famille de la jeune femme, comme l’a expliqué à . Luis Francisco Sánchez, président du Conseil consultatif de la Fondation internationale des droits de l’homme, qui accompagne la famille.

Luis Francisco Sánchez a exprimé à . son plus grand respect pour la justice et les forces et organes de sécurité de l’État, mais regrette que selon eux il n’ait pas été agi plus rapidement.