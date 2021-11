Ils enquêtent pour savoir si sa colocataire et un autre ami l’ont étouffée puis ont fait semblant de la ranimer

18/11/2021

18/11/2021

Javier Fraiz

Environ 8 ou 10 heures avant Après avoir reçu l’alerte pour l’apparition d’une jeune fille de 29 ans décédée dans son appartement à O Barco de Valdeorras, Leticia Magalí a été assassinée, selon l’enquête. La Garde civile soupçonne que les deux amis de la victime arrêtée pour ce crime – un colocataire et collègue de travail dans un club, FA, de nationalité nigériane, ainsi qu’une connaissance qui fréquentait le domicile, ALV, un Brésilien – ont mis fin à leurs jours le matin du 10 septembre, et Ils ont profité des heures suivantes pour construire leur alibi.

Ils ont alerté les secours et ils ont allégué qu’ils avaient essayé de la réanimer lorsque les professionnels sont arrivés. Ils ont fait semblant d’être touchés. Lors d’une de ses déclarations, toujours en tant que témoin, la colocataire a déclaré qu’elle et la jeune femme ont dîné ensemble à la maison puis sont allés dormir dans leurs chambres.

Selon sa version, la femme nigériane s’est réveillée et est partie en supposant que son partenaire dormait. Il a déclaré qu’à son retour, il l’a trouvée morte. L’inspection visuelle de la Police Judiciaire et du coroner a déterminé que le décès avait été de nature violente et la cause, l’étouffement. La victime avait des égratignures sur le cou.

Parmi les motifs que les enquêteurs de la Police Judiciaire envisagent figurent parmi les motifs économiques – la victime était le soutien de famille de plusieurs membres de sa famille et avait l’habitude d’envoyer des sommes par l’intermédiaire de tiers -, les querelles ou la jalousie professionnelle. Une enquête est en cours pour savoir si sa colocataire, à qui elle aurait laissé de l’argent à une certaine occasion, était contrariée par le fait que Leticia avait plus de clients et des revenus plus élevés.. Aucun argent n’a été trouvé à l’adresse où se sont produits les faits. Dans un premier temps, soulignant ce motif économique possible, il a été recherché si l’auteur ou les auteurs étaient des hommes, mais les enquêtes étaient dirigées vers les deux amis.

A ce stade de la procédure, La Garde civile et le Parquet attribuent la responsabilité conjointe d’un crime présumé de meurtre aux deux détenus, en raison de la supériorité numérique de deux agresseurs contre un, sans ignorer d’autres situations possibles comme la confiance présumée que la défunte pouvait placer en son partenaire. Des proches de la jeune femme ont déclaré que FA était comme sa deuxième mère.

Quinze officiers de la Garde civile ont travaillé sur cette affaire pendant deux mois, jusqu’à ce qu’ils aient pu le clarifier avec les arrestations. Les enquêteurs ont procédé à plus d’une soixantaine d’interrogatoires. Au début de la procédure, les amis de la victime actuellement sous enquête ont fait une déclaration.

Après avoir été arrêtés ce mardi, ils doivent aujourd’hui être traduits devant le tribunal de l’Instruction 1 d’O Barco de Valdeorras. Avant la comparution, les défenses auront le temps de connaître la cause, dont le secret des actions sera levé ce jeudi. Pendant son temps de détention dans les cachots de la Comandancia de Ourense, ils ont fait usage de leur droit de ne pas témoigner.

L’opération a été baptisée Horus. Parce que? C’est un dieu de la mythologie égyptienne, considéré comme l’initiateur de cette civilisation. Il était le fils de la déesse Isis et du dieu Osiris. Ce dernier est le nom du club d’hôtesses de Valdeorras dans lequel travaillaient la victime et les deux meurtriers présumés, dans des emplois différents.

Avec les ordonnances d’entrée du Tribunal d’Instruction 1 d’O Barco, hier la procédure policière s’est achevée avant le passage à la disposition des deux détenus. Des recherches de ménages ont été effectuées –la colocataire a changé de maison après les événements– Ainsi qu’au club hôtesse O Barco, situé au pied de la route nationale N-120.