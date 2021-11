Ils enquêtent sur la mort de l’homme décédé lors de l’enlèvement des cendres du volcan La Palma

13/11/2021 à 22:33 CET

.

Un voisin d’El Paso de 72 ans, est tombé d’un toit quand était dans la zone d’exclusion, selon les premières indications bien que les circonstances du décès fassent toujours l’objet d’une enquête. 56 jours après l’éruption volcanique sur l’île de La Palma, le premier décès à la suite de celle-ci a été confirmé.

La victime est entrée dans la zone d’exclusion ce vendredi avec l’habituel convoi d’ouvriers et de bénévoles qui se rendent quotidiennement ménage, sous autorisation institutionnelle. Des maisons ont été nettoyées dans le noyau de Corazoncillo (Las Manchas), où les personnes touchées avaient une maison.

La famille a signalé sa disparition vendredi et c’est samedi matin que son corps a été retrouvé. Le corps sans vie de cet homme a été retrouvé ce samedi dans une maison située dans le périmètre d’exclusion de Los Llanos de Aridane, et qui manquait à l’appel depuis hier, après le retrait des personnes autorisées à accéder à la zone.

Le défunt a été retrouvé dans une maison du quartier de Corazoncillo, situé à la frontière entre Los Llanos de Aridane et El Paso, et Une enquête est en cours pour savoir si sa mort est due à une chute du toit lors du nettoyage des cendres volcaniques ou à d’autres circonstances.Le maire d’El Paso, Sergio Rodriguez, a indiqué à . que de ce qu’il a connaissance, le défunt est le propriétaire de la maison et a indiqué que les toits de cette zone ont fait l’objet d’un nettoyage à la cendre il y a quelques jours.

Rodríguez a rappelé que les équipes de bénévoles qui nettoient les cendres sont généralement composé de propriétaires, qui forment des groupes de quatre ou cinq pour nettoyer des zones spécifiques.

Selon des sources des services d’urgence, il y a eu plusieurs accidents impliquant des personnes qui ont subi des blessures en tombant des toits en nettoyant les cendres et s’il est confirmé que cela en a été la cause, serait le premier décédé lié aux conséquences de l’éruption du volcan Cumbre Vieja.

La mauvaise qualité des forces aériennes pour paralyser la collecte des biens à Fuencaliente

Les Cabildo de La Palma a signalé que ce samedi, il ne sera pas possible d’accéder aux zones côtières pour récupérer des effets personnels ou de l’eau pour Fuencaliente en raison du niveau élevé de dioxyde de soufre dans l’air. Les coulées de lave restent stables, avec une émission continue par les mêmes chaînes que les jours précédents. De même, l’expansion du deuxième delta de lave se poursuit. On estime que la zone touchée par la lave atteint 1 009,43 hectares.

Concernant la qualité de l’air, le seuil journalier n’a été dépassé dans aucune des stations pour les valeurs de dioxyde de soufre (SO2) et seule la station d’El Paso a enregistré une valeur supérieure au seuil d’alerte pendant une courte période. En ce qui concerne les particules inférieures à 10 microns (PM10), un dépassement de la valeur limite journalière dans les Llanos de Aridane, avec un indice défavorable et avec une hausse dans la journée d’hier.

La sismicité est maintenue à des profondeurs supérieures à 20 kilomètres, mais en nombre décroissant. La sismicité à des profondeurs intermédiaires, il reste faible et aucune sismicité de surface n’est enregistrée. En ce qui concerne les conditions météorologiques, au cours des prochaines heures le scénario favorable pour les opérations aéronautiques.