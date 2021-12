Ils enquêtent sur plus de victimes du sexagénaire qui s’est fait passer pour un adolescent pour maltraiter un mineur

29/12/2021 à 08:50 CET

Thérèse Dominguez

Il a 61 ans, est séparé, a des enfants et un travail. Et aussi, bien qu’ils ne le sachent pas dans leur environnement, un accusation de harcèlement sexuel de mineurs en ligne depuis son arrestation il y a quelques semaines pour avoir menacé une fille, l’avoir amenée à lui envoyer des photos sexuellement explicites, et aussi l’avoir amenée à rester avec lui pour matérialiser les abus. Heureusement, la mère a agi à temps et la garde civile l’a arrêté.

Le détenu, qui est en liberté avec des charges, pour le moment, a été attrapé par des agents de l’Equipe de Police Judiciaire de Puçol à son domicile, dans le Vall d’Uixó, une fois qu’ils ont réussi à rassembler les preuves de l’agression du mineur, dans laquelle il a utilisé les astuces du système connu sous le nom de « grooming », c’est-à-dire se faire passer pour quelqu’un de l’âge de la victime pour gagner votre confiance.

En effet, dans un premier temps, il a dit au mineur, dont le lieu de résidence ne révèle pas Levante-EMV, un journal qui appartient au même groupe d’édition que ce journal, pour préserver son anonymat, qu’il avait 15 ans. En utilisant des données qui avait obtenu de son compte Instagram, a ajouté des amis et, de cette façon, a fini par la convaincre de lui envoyer des photos intimes. L’adolescente a accepté et, à partir de là, les menaces ont commencé, notamment en publiant ces images sexuelles sur Instagram et en les envoyant à tous ses amis.

Les conversations entre les deux se sont poursuivies jusqu’à ce que la femme de 60 ans a réussi à l’amener à s’engager à le rencontrer physiquement commettre des abus sexuels en personne. Ce n’est qu’à ce moment-là, lorsque le rendez-vous était imminent, qu’il a fini par lui dire qu’il avait en fait « la quarantaine ».

La mère du mineur, Inquiète de son attitude, elle a fini par décrocher son portable et entrer sur son compte Instagram, où il a vu ce qui se passait. En plus d’avoir immédiatement interrompu le rendez-vous avec l’inconnu, la femme a signalé à la Garde civile de Puçol qu’elle avait réussi, en quelques jours seulement, à identifier et à arrêter le pédophile présumé, sans aucun antécédent à ce jour.

Plus d’images de filles

Les chercheurs sont convaincus que cette Elle n’est pas la première fille qu’il a soumise. En effet, ils savent que vous avez utilisé au moins six comptes sur ce réseau social et que vous les avez fermés après quelques semaines d’utilisation.

De plus, sur son téléphone portable, que le désormais détenu a accepté d’être fouillé, les enquêteurs ont localisé des photographies d’autres mineurs, victimes possibles de « toilettage » des mêmes années soixante. Pour cette raison, le juge de l’affaire, chef du Tribunal d’Instruction numéro 4 de Sagunt, doit encore autoriser le vidage de l’appareil et l’intervention de toute son activité sur internet, pour confirmer s’il y a d’autres mineurs qui ont été harcelé en se faisant passer pour un adolescent.