Ils enquêtent sur quatre automobilistes pour des manœuvres imprudentes à Tenerife

13/11/2021 à 11:07 CET

Redaction

Quatre conducteurs de motos ont été identifiés par des agents et traduits en justice par la Garde civile, crime présumé de conduite d’un véhicule à moteur avec insouciance manifeste, mettant en danger concret la vie ou l’intégrité physique des personnes.

Les agents du Groupe d’enquête et d’analyse du Groupe de circulation de la Garde civile (GIAT) du secteur de la circulation des îles Canaries ont détecté la diffusion d’une vidéo sur divers réseaux sociaux bien connus, dans laquelle plusieurs personnes ont été observées sur leurs motos circulant le long de la TF- route 523, connue pour la « montée à Los Loros & rdquor ;, tandis que effectué « chevaux & rdquor; de manière coordonnée, mettant en danger leur intégrité physique ainsi que celle des autres usagers de la route.

Les agents ont entamé des démarches pour identifier les conducteurs et localiser les motos, et finalement, après avoir rassemblé des preuves suffisantes, ils ont réussi à identifier les quatre conducteurs impliqués dans les événements. Il s’agit de quatre hommes entre 28 et 34 ans, habitants de Santa Cruz de Tenerife, accusés d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une imprudence manifeste et mettant la vie ou l’intégrité physique de personnes en danger concret.

Parmi les faits instruits, la procédure a été remise au tribunal d’instruction agissant en tant que gardien du district judiciaire de San Cristóbal de La Laguna.

Les quatre conducteurs, conformément aux dispositions du Code pénal, pour le délit présumé de conduite imprudente, peuvent encourir une peine de prison de six mois à deux ans et la privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs pendant une période de temps. supérieur à un et jusqu’à six ans.