Ils enquêtent sur un homme qui a téléchargé sur les réseaux sociaux comment il conduisait à 295 km / h et sur l’épaule à Malaga

La Garde civile enquête sur un homme de 29 ans à Malaga pour circuler à 295 kilomètres par heure sur l’autoroute de la Méditerranée AP-7, où il a effectué diverses manœuvres mettant en danger la vie d’autres usagers de la route, dépasser deux véhicules en zigzag et rouler sur la bande d’arrêt d’urgence.

De plus, il a enregistré son action, la téléchargeant après un réseau social populaire, tandis que deux utilisateurs qui ont voyagé avec lui ils ont essayé de lui faire arrêter son attitude, comme l’a rapporté la Garde civile dans un communiqué.

Pour cette raison, il est considéré comme l’auteur d’un crime contre la sécurité routière pour conduite imprudente avec mépris manifeste pour la vie d’autrui. Le chauffeur, ainsi que la procédure, ont été mis à la disposition du tribunal d’instruction de la Guardia de Fuengirola (Málaga).

La Garde civile rappelle que l’article 380 du chapitre IV du Code pénal définit les infractions contre la sécurité routière et établit les peines suivantes en cas de dépassement du taux d’alcoolémie établi : « Quiconque conduit un véhicule à moteur ou un cyclomoteur avec une imprudence manifeste et met concrètement en danger la vie ou l’intégrité des personnes sera punie de peines de prison de six mois à deux ans et la privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs pendant plus d’un an et jusqu’à six ans. »

