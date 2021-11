Ils enquêtent sur une agression homophobe signalée à Barcelone

11/08/2021

Le à 11:06 CET

Les Mossos d’Esquadra ont ouvert une enquête sur une agression homophobe signalée dans le quartier du Clot à Barcelone, où au moins deux jeunes se sont jetés sur la victime et l’ont battue criant « pépé ».

L’Observatoire contre l’homophobie a dénoncé publiquement cette attaque dimanche, avant laquelle les Mossos d’Esquadra ont contacté la victime, qui a déjà porté plainte, alors la police catalane a ouvert une enquête pour essayer d’identifier les auteurs, selon des sources policières.

Dans un message sur Twitter, le jeune homme a dénoncé cette agression homophobe et expliqué que deux des agresseurs, vêtus de vêtements noirs discrets, se sont approchés de lui pour lui demander de partager la bière qu’il buvait.

Anit vaig patir une attaque homophobe contre Clot, vull deixar el meu testimoni. @BarcelonaLGTBI @elnacionalcat @tv3cat @324cat @LaVanguardia @LGTBIcat @naciodigital @SEPC_nacional @Arran_jovent @beteve @bcn_ajuntament @igualtatcat pic.twitter.com/9zGKf8rQuK -arthrcm (@arthrcm_) 7 novembre 2021

Même s’il leur a offert la boisson, ils se sont jetés sur lui et ont commencé à le frapper Et bien que son groupe d’amis ait tenté de l’aider, les assaillants l’ont poursuivi et l’ont frappé à nouveau, le traitant de « pédé ».

Selon ce même jeune homme, ses amis l’ont aidé et, grâce à cette circonstance, il ne souffre pas de blessures, seulement quelques contusions et ses lunettes cassées à la suite des coups.

Davant, la très grave agression homophobe d’un jeune homme aux festivités du Clot l’OCH condamne ce nouvel épisode de violences LGTBIphobes – il y a 241 incidents à Catalonia 94 à Barcelone –

Hem activat protocole pour prêter attention à la victime et faciliter la plainte. @BCN_CiutatDrets pic.twitter.com/YFUhuvrMHX – Observatori Contra l’Homofbia (@OCL_H) 7 novembre 2021