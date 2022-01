Ils enquêtent sur une agression sexuelle sur mineur à Madrid commise par deux autres mineurs

01/03/2022 à 11:23 CET

PE

La police enquête sur une agression sexuelle présumée à une fille de 13 ans au Nouvel An dans une rue du quartier de San Blas à Madrid, à quelques mètres de l’autoroute M-40, ont confirmé des sources policières à Europa Press.

Les les auteurs possibles sont deux garçons, également âgés de 13 ans et que, par conséquent, ils seraient inattaquables dans le cas où leur culpabilité serait prouvée. La présumée mise en cause et la victime sont de nationalité espagnole. Ils habitent tous dans le même quartier de San Blas.

Les faits se seraient produits tard samedi après-midi, après 20h30. Un homme promenait un chien dans le quartier de Las Musas quand Il a vu une jeune fille entourée de garçons qui avaient baissé leur pantalon, alors il a rapidement alerté la police. Des agents municipaux se sont rendus sur place et ont arrêté l’un des garçons.

La victime a dit aux agents ce qui avait été violé par l’un des deux adolescents. Elle a été transférée à l’hôpital de La Paz par une ambulance de Samur-Protection civile pour évaluation, a confirmé une porte-parole d’Emergencias Madrid à Europa Press. La jeune fille était apparemment sous l’emprise de l’alcool, a détaillé le journal ‘El Mundo’.

Les policiers ont ouvert un procès-verbal pour une affaire d’agression sexuelle présumée et identifié les deux mineurs, qui sont inattaquables, et ont informé le parquet des mineurs des faits. Ils ont également dit à leurs parents de venir les chercher au poste de police. L’affaire est passée entre les mains de la police nationale.