Ils enregistrent des images spectaculaires d’un ouragan de l’intérieur

10/04/2021 à 9:02 CEST

Dans un événement sans précédent, des scientifiques américains Ils ont piloté jeudi dernier un drone océanique équipé d’une caméra qui, telle une planche de surf robotique, a réussi à enregistrer l’intérieur d’un ouragan de catégorie 4 circulant au-dessus de l’océan Atlantique. Les images obtenues permettront d’améliorer les prévisions sur l’évolution de ces phénomènes violents.

Les images publiées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) montrent le petit bateau luttant contre des vagues de 15 mètres de haut et des vents de plus de 190 km/h à l’intérieur de l’ouragan Sam.

Le véhicule autonome s’appelle « Saildrone » et il a été développé par une entreprise du même nom pour pouvoir étudier ce type de phénomène depuis son propre intérieur lors de la traversée de l’océan. Dans cette vidéo, vous pouvez voir les images enregistrées.

Poussé par le vent et d’une longueur de sept mètres, l’appareil est équipé d’une « aile d’ouragan » spécialement conçue pour résister à des conditions difficiles tout en collectant des données pour aider les scientifiques à en savoir plus sur l’une des forces les plus destructrices de la Terre.

Le site Web « Saildrone » indique que l’appareil peut enregistrer des mesures telles que la vitesse et la direction du vent, la pression barométrique, la température, la salinité, l’humidité, etc. Dans cette autre vidéo, vous pouvez voir l’emplacement du drone au moment de l’enregistrement des images.

«Nous espérons désormais améliorer les modèles de prévision pour comprendre l’intensification rapide des ouragans », a déclaré Greg Foltz, scientifique de la NOAA, dans un communiqué.

“L’intensification rapide de ces phénomènes, lorsque les vents de force ouragan se renforcent en quelques heures, constitue une menace sérieuse pour les communautés côtières”, et les données et images collectées par les systèmes sans pilote contribueront à améliorer les modèles, a-t-il ajouté.

Les scientifiques avertissent que le changement climatique réchauffe l’océan, rendant les ouragans plus puissants, posant un risque croissant pour les communautés côtières.

Plus d’informations : https://www.noaa.gov/news-release/world-first-ocean-drone-captures-video-from-inside-hurricane