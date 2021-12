Ils escroquent YouTube 20 millions de dollars en facturant les droits musicaux de 50 000 chansons en espagnol qu’ils ne possèdent pas | Industrie

Il semble que tout le monde ait accepté de percevoir et de payer les droits d’auteur, mais personne n’a pris la peine de vérifier ces droits…

Compte tenu de ce qu’ils demandent et du sérieux des maisons de disques avec droits musicaux sur YouTubeNous pensions que ces problèmes étaient mieux gérés.

Apparemment tu peux aller à Youtube, dis que tu as les droits de 50 000 chansons en espagnol, et collecter 20 millions de dollars pour plusieurs années.

C’est plus ou moins ce qui s’est passé est un arnaque bizarre être jugé aux États-Unis. Comment ont-ils pu tromper à la fois les titulaires des droits et la plateforme musicale ?

Selon TechSpot, Jose « Chanel » Teran, 36 ans, de l’Arizona, et Webster « Yenddi » Batista, 38 ans, de Floride, ont créé un partenariat appelé MediaMuv avec qui soi-disant ils ont saisi les droits de dizaines d’artistes et de plus de 50 000 chansons, la plupart hispanophones.

Dans de nombreux cas, ils ont démontré ces droits simplement contrefaçon de signatures d’artistes.

Validé par une société de droit d’auteur appelée anonymement AR, obtenu un code de paiement de redevances de la plateforme YT

Il ne peut s’agir que de YouTube, le seul à avoir un volume d’écoute si élevé qu’il paie 20 millions de dollars de royalties.

Ce code est inséré dans les chansons et permet de facturer les droits d’auteur, selon les reproductions. Il a également été utilisé par Google pour offrir de la musique aux utilisateurs en échange de sa monétisation.

Seule la chanson You Call Me de Piso 21, avec plus de 750 millions de vues, a autorisé ces escrocs présumés entrez 100 000 $.

L’arnaque est restée de 2017 à avril 2021. Avec ces revenus, ils ont acquis un manoir d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars, plusieurs voitures Tesla, une BMW hybride et des milliers de dollars en bijoux.

Ils ont été accusés de 30 chefs d’accusation de complot, fraude électronique, blanchiment d’argent et vol d’identité. Ils s’exposent à une pénalité cumulative de 37 ans de prison et à une amende pouvant s’élever à plusieurs millions de dollars.