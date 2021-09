Ils étaient en retard, mais Rihanna et A$AP Rocky ont quand même attiré tous les regards

Rihanna a marqué son retour au MET Gala dans un manteau noir structuré et volumineux de Balenciaga qu’elle a complété avec un chapeau assorti, un tour de cou en diamant extra épais de Bulgari, un anneau de Thelma Wesboucles d’oreilles ty Maria Tash. De son côté, le rappeur portait un manteau coloré et matelassé de LE R qu’elle a enlevé pour montrer son deuxième look: un costume sombre qu’elle a associé à une chemise à volants blanche.

NEW YORK, NEW YORK – 13 SEPTEMBRE : ASAP Rocky et Rihanna arrivent au Met Gala 2021 Celebrating In America : A Lexicon Of Fashion au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de James Devaney / GC Images) (.)

Le couple a été vu super affectueux et romantique devant les camérasMême les mèmes typiques de : “reste avec quelqu’un qui te voit comme A $ AP Rocky voit Rihanna” et “Si ton petit ami ne te voit pas comme ASAP Riri, ce n’est pas ça”.