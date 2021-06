Ils étudient la résistance de 77 cépages au changement climatique

22/06/2021 à 9h10 CEST

Le secteur agricole devra faire face à de grands défis en raison du changement climatique qui se fait déjà remarquer en Espagne. Pour cette raison, les scientifiques étudient la vulnérabilité de dizaines de cépages de toutes les communautés autonomes au réchauffement climatique. Concrètement, il s’agit de savoir comment cette situation va affecter les principales maladies qui affectent les vignobles.

Le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) mène une étude sur 77 cépages pour déterminer leur résilience au changement climatique, dont la résistance à la sécheresse.

L’étude, à laquelle participent divers centres universitaires et laboratoires de recherche de différentes régions d’Espagne, est coordonnée par la Misión Biológica de Galicia (MBG), dépendant de la CSIC, afin de « évaluer & rdquor ; « des cépages minoritaires en raison de leur capacité de diversification viticole et œnologique et de leur résilience aux maladies fongiques influencées par le changement climatique », indique cette entité dans un communiqué cité par l’Efe.

L’étude, commencée il y a quelques années et toujours en cours, vise à déterminer la « sensibilité d’environ 77 cépages de toutes les communautés autonomes aux deux maladies fongiques à l’incidence la plus élevée en viticulture : le mildiou et l’oïdium & rdquor ;, indique la chercheuse Carmen Martínez Rodríguez.

Après avoir procédé à une « désinfection et cirage & rdquor ;, les variétés ont été conservées pendant quatre mois dans une chambre froide, où elles ont germé et ont ensuite été installées dans une serre » dans des conditions contrôlées de lumière, de température et d’humidité & rdquor; et soumis à une série d’observations.

Selon les analyses préliminaires, « 45% des variétés ont montré une sensibilité intermédiaire au pathogène, contre 21% qui ont montré une sensibilité élevée et 17% aléatoire, selon l’échantillonnage & rdquor;, selon la chercheuse Susana Boso.

Parmi les variétés de haute susceptibilité, ressortent ceux qui ont une « incidence supérieure à 75 % et une gravité et une densité supérieures à 50 % & rdquor; comme la Rayada Melonera d’Andalousie, la Tottozona Tinta de Navarre ou la Tinto Jeromo de Castilla-León, indique le CSIC.

Pour sa part, parmi les variétés à faible susceptibilité avec une « incidence inférieure à 50 %, une gravité inférieure à 20 %, une densité inférieure à 35 % & rdquor; Il s’agit du Morat de Madrid, de la Sanguina de Catalogne et de Tinta Redonda du Pays basque.

Concernant les variétés à susceptibilité intermédiaire, avec une « incidence élevée mais une gravité ou une densité inférieure à 50 % & rdquor ;, certains d’origine galicienne comme Albilla do Avia et Ratiño se démarquent.

“En ce moment, les boutures des 77 variétés envoyées à nouveau cette année sont en train de germer en serre, et nous allons bientôt procéder à l’ensemencement en laboratoire, comme cela a été fait l’année précédente”, ont souligné les chercheurs.

Ils ajoutent que leur objectif est de « vérifier si ceux qui étaient très sensibles ou pas très sensibles l’année précédente, continuent de l’être cette année & rdquor ;.

Mildiou et oïdium maladies de la vigne

Moisissure. Il s’agit d’un groupe de maladies causées par différentes espèces de champignons parasites dont les spores hibernent dans les tubercules ou les racines et sont activées au printemps, lorsque la température est supérieure à 10ºC, c’est-à-dire lorsqu’elles sont dirigées vers les feuilles et dans les tiges tendres à travers les vaisseaux qui sont à l’intérieur de la plante.

Il provoque l’apparition de taches arrondies normalement sur les feuilles, sur la face supérieure, et d’une poudre blanchâtre sur la face inférieure. Les fruits peuvent également être endommagés, car la tige de ceux-ci est vulnérable à l’attaque de ce micro-organisme.

Oïdium. Communément appelé blanquilla ou cinicilla est le nom d’une maladie cryptogamique des plantes. Il est produit par plusieurs genres de champignons ectoparasites de la famille des érysiphacées, qui attaquent principalement les jeunes feuilles et les tiges. L’une des plus connues est celle de la vigne, causée par l’espèce Erysiphe necator. Son signe principal est l’apparition d’une couche d’aspect farineuse ou cotonneuse et de couleur blanche ou grisâtre, formée par le mycélium et les conidies, qui sont les organes de la reproduction asexuée. En cas d’attaque forte, les feuilles jaunissent puis se dessèchent.

