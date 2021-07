Ils excluent la contagion de Belinda, l’a-t-il hospitalisée pour une autre raison ? | Instagram

Ces derniers jours, Belinda a annoncé qu’elle aurait été testée positive pour le v! rus, qui vient de confirmer à un média, cependant, il a été révélé par d’autres sources que le “pop star« Elle a été « hospitalisée » et il y aurait d’autres causes.

Belinda a commenté dans l’interview qu’elle aurait choisi de rester réservée sachant qu’elle avait été testée positive lors de sa convalescence chez elle à Mexico, cependant, un utilisateur d’Instagram raconte une version très différente.

L’utilisatrice qui se fait appeler @chamonic sur Instagram, a partagé une déclaration dans laquelle elle assure que Belinda a été hospitalisé, cependant, attribue les causes à quelque chose de “plus délicat” que d’avoir contracté la maladie qui a déclenché la troisième vague de la “crise sanitaire“.

Cela peut vous intéresser Luxueuse sur un yacht, Belinda porte une tenue rouge et un maxi collier

“Ce n’était pas le v! Rus, c’était quelque chose de plus délicat”

Mes proches me disent que ce n’était pas le virus, que c’était un peu plus délicat à cause de ce qui s’est passé, mais ils ne précisent pas que, c’est ce qu’ils m’ont dit, c’est lu dans les premières lignes du message.

L’internaute commente que le fiancé de Belinda Peregrín Schüll, aurait été absent d’une réunion de famille, pour rester s’occuper de sa fiancée.

Belinda a présenté une crise sanitaire… On ne sait pas grand-chose à ce sujet et je ne veux pas rentrer dans les détails car peu de gens le savent. C’est peut-être la raison pour laquelle Christian n’a pas assisté à la fête de son père, car il s’occupe de Belinda, décrit-il dans son message

Il assure également que c’est le représentant du “Mexicain nationalisé espagnol” qui a établi que la cause serait le virus pour cacher ce qui se passe réellement avec la “princesse de la pop”.

De même, selon la source, ce ne serait pas la première fois que “l’ancien coach” de “La Voz” présenterait une crise qui l’a amenée à être hospitalisée.

Son représentant dit que la cause était le virus mais je sais que c’est faux, c’était quelque chose de beaucoup plus grave. D’après ce qu’ils me disent, ce n’était pas hier ou il y a quelques jours qu’il se sentait mal et s’est retrouvé à l’hôpital, se termine la publication.

Cela peut vous intéresser “Ça ne va pas”, Belinda est testée positive. Aussi Christian Nodal ?

Ce n’est que dimanche dernier qu’a éclaté la nouvelle que « Beli », qui interprète sa plus récente collaboration : « L’écolière », a confirmé au média Reforma qu’elle avait été testée positive au virus.

Bien que l’enfant actrice dont on se souvienne, qui a repris sa carrière d’actrice dans la série Netflix à laquelle elle a été invitée : “Welcome to Eden”, n’a mentionné à aucun moment être allée à l’hôpital à un moment donné, au contraire, elle a dit qu’elle restait isolée et en convalescence chez elle à Mexico.

Le “mannequin” et “influenceur”, qui compte plus de 13 millions de followers sur Instagram, a confié au journal Reforma qu'”il a passé un très mauvais moment” pendant le processus qui mène à la contagion.

Même, le 13 juillet, Belinda elle-même aurait partagé via son compte Twitter, une image d’elle-même lorsqu’elle jouait dans l’une des scènes de la telenovela « Complices à la rescousse » dans laquelle son personnage « Silvana » est hospitalisée.

La célèbre interprète de chansons comme “Love at first sight”, “In love you have to pardon”, “Beautiful betrayal” parmi tant d’autres, a salué ses followers avec le message de “Bonjour” laissant entendre qu’elle ne se sentait pas très bien”. .

De la même manière, la chanteuse et actrice de télévision plusieurs fois récompensée, a partagé que jusqu’à présent elle n’a pas pu se faire vacciner car, ayant été testée positive, le vaccin ne peut pas être appliqué.

Je dois encore me faire vacciner (je ne l’ai pas fait) car il vient de me donner le C0v!D, donc je ne peux toujours pas me faire vacciner, a-t-il déclaré au journal mexicain.

C’est le 24 juillet que le journal précité a mené une interview avec l’entrepreneur de la marque “Wonu”, qui fait la promotion de produits de beauté, dont le “collagène”.

Vous pourriez être intéressé par Les dures conséquences, Chyno Miranda avec encéphalite contagieuse

Au milieu de l’entretien, Belinda Peregrín Schüll, a fini par confirmer le diagnostic sans entrer dans plus de détails, même si elle a assuré “s’être sentie très mal” a également partagé qu’heureusement elle était “en train de sortir”.