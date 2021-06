Ils excluent que Covid se transmette entre visons sauvages en Espagne

12 juin 2021 à 00:03 CEST

Un rapport du ministère de la Transition écologique, réalisé après analyse de 87 spécimens provenant de différentes villes espagnoles, écarte la probabilité que le virus Covid circule dans le vison sauvage et, en tout cas, cette probabilité est très faible. Dans les élevages à fourrure, en revanche, la forte concentration d’animaux et le contact étroit qui existe entre les humains et les visons augmentent le risque de contagion.

L’Espagne a signalé des infections au SRAS-CoV-2 dans un élevage de visons américain à Teruel (Aragon) en mai 2020. Des contagions ultérieures ont été détectées dans d’autres fermes de Castilla y León et de Galice. Au jour d’aujourd’hui il n’y a pas de données, selon le ministère, qui montrent l’infection dans l’environnement naturel en Europe, car les seuls spécimens sauvages confirmés positifs s’étaient échappés des fermes d’élevage.

Avec les résultats obtenus, on peut considérer que la probabilité que le virus circule chez le vison sauvage est très faible et, avec cela, le risque de transmission du virus à l’homme par cette voie est également très improbable, puisque le contact entre visons et l’homme dans la nature est, en pratique, inexistant.

La situation est assez différente dans les fermes à fourrure, où la forte concentration d’animaux et le contact étroit qui existe entre l’homme et les visons augmentent le risque de contagion.

Dans le laboratoire d’immunopathologie clinique de la faculté de médecine vétérinaire de l’université de Saragosse, un total de 42 échantillons de sérum ont été analysés pour détecter les anticorps anti-covid.

Tous les échantillons analysés étaient négatifs et la présence d’anticorps spécifiques contre le virus n’a pas été détectée. Les échantillons analysés provenaient d’animaux sauvages collectés en 2020 et 2021 à Álava, La Rioja, Navarre et Aragon.

En parallèle, 26 échantillons de sérum de vison européen (qui est celui qui vit en Espagne à l’état naturel) du Programme national d’élevage en captivité, plus précisément du centre d’élevage de la Fondation pour la recherche en éthologie et biodiversité (FIEB), appartenant à le programme national de sélection. Dans ce cas, des résultats négatifs ont également été obtenus par sérologie.

Courant 2020, la présence de covid a été détectée dans des élevages de fourrure de vison américains dans plusieurs pays européens et en Amérique du Nord. Un grand nombre d’épidémies ont été observées dans la plupart des élevages, indiquant la forte sensibilité de cette espèce à l’infection par le SRAS-CoV-2.

Auparavant, différents tests avaient montré que d’autres espèces animales pouvaient également être infectées, grâce aux données provenant principalement de spécimens de zoo, ou d’animaux de compagnie tels que les chats et les furets.

Dans les fermes à fourrure de la Les Pays-Bas étaient connus pour la première fois de la transmission du virus de l’homme au vison, et vice versa. De plus, au Danemark, une analyse ultérieure d’échantillons humains infectés par le SRAS & dash; CoV & dash; 2 et liés au vison américain, a révélé que le virus avait accumulé des mutations avec des conséquences potentiellement néfastes pour la santé humaine.

En Espagne, des contrôles sont menés sur les populations sauvages de vison d’Amérique depuis plus de 20 ans, dans le but de protéger le vison d’Europe et d’autres espèces menacées par cette espèce exotique envahissante.

Ce travail est associé au prélèvement d’échantillons biologiques dans le cadre d’un programme européen de surveillance et de conservation des visons développé par différentes Communautés autonomes, avec la collaboration du MITECO. Courant 2020, l’échantillonnage des spécimens capturés de visons américains et européens a été intensifié afin de détecter la présence éventuelle du virus SARS-CoV-2 dans les populations sauvages. Pour cela, une analyse a été réalisée visant à détecter le virus ou les anticorps dirigés contre lui.

Le ministère prévient que malgré les résultats négatifs rassurants des échantillons analysés jusqu’à présent, la surveillance de la présence du virus dans le milieu naturel doit se poursuivre, et il est nécessaire de continuer à analyser des spécimens de visons et autres animaux sauvages pour évaluer leur implication dans le propagation du virus.

Il faut se rappeler, en ce sens, qu’eLe gouvernement de Dinarmaca a annoncé qu’il exterminerait 17 millions de visons après qu’une douzaine de personnes ont été infectées par une nouvelle mutation du virus dans le Jutland du Nord. Huit d’entre eux de l’industrie de la fourrure, et le reste des communautés voisines.

Ce n’était pas la première fois que le vison contractait le virus et le transmettait à l’homme. En avril 2020, un ouvrier agricole dans une ferme de visons aux Pays-Bas a été diagnostiqué et il a été démontré plus tard que la transmission d’humain à vison et de vison à humain peut se produire. Dans les mois qui ont suivi, des infections de visons ont été signalées en Italie, en Espagne, en Suède, aux États-Unis et plus récemment en France.

Selon le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), le virus qui produit le covid a muté au moins 20 fois depuis sa première détection chez l’homme en 2019. La plupart de ces mutations ont eu peu d’effet sur le virus et certaines l’ont même affaibli. , selon un échantillon prélevé en octobre 2020.

L’élevage de visons est un secteur relativement petit de l’industrie agricole mondiale et il est peu probable que le vison se propage en masse à travers les frontières.

Selon les expertsOui, le risque global pour la santé humaine dans la population générale est faible, tandis que pour ceux qui travaillent dans l’élevage de visons, il est modéré. De même, alors que l’épidémie au Danemark était grave, en août de l’année dernière, il a été découvert en Italie qu’un seul vison avait contracté le COVID et, bien que 1 500 de ses congénères aient été testés, aucun n’a été trouvé pour avoir contracté le virus. .

Aux Pays-Bas, pendant ce temps, l’épidémie a conduit à repousser l’interdiction de l’élevage de visons du pays de janvier 2021 à janvier 2024, ce qui sera bien accueilli par les groupes de défense des droits des animaux, selon Euronews.

