Ils expliquent les mystérieuses vallées de Vesta, le deuxième plus gros astéroïde du système solaire

02/09/2021 à 13:01 CEST

Une équipe de chercheurs planétaires de l’Université de Géorgie et du Marshall Space Flight Center de la NASA a exploré les âges relatifs des dépressions et des bassins d’impact à grande échelle de Vesta, le deuxième plus gros astéroïde de notre système solaire.

La nouvelle étude suggère que les vallées et les dépressions de Vesta sont probablement formées par le fissuration des rochers qui composent la planète et non à cause de l’impact avec d’autres astéroïdes, comme on le pensait jusqu’à aujourd’hui. Les résultats sont également importants pour comprendre des reliefs similaires dans d’autres petits corps planétaires, situés dans d’autres parties du système solaire.

L’astéroïde, qui pourrait être classé comme une planète naine à l’avenir, orbite autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter. VestaComme la Terre, elle est composée de roche dans sa croûte et son manteau, en plus d’avoir un noyau de fer. En raison de sa grande taille et de la présence de croûte, de manteau et de noyau, Vesta est considéré comme un planétésimal.

Les planétésimaux ce sont des structures primaires à partir desquelles les planètes sont formées. Par conséquent, étudier Vesta nous aide à comprendre les premiers jours de notre voisinage planétaire et comment notre propre planète s’est formée. L’énorme astéroïde a été découvert le 29 mars 1807 par Heinrich Olbers, un médecin et astronome allemand.

Quelque chose de plus qu’un gigantesque astéroïde

Vesta semble être plus que astéroïde : pour certains spécialistes, il traverse une période de transition pour devenir une nouvelle planète. D’autres théories la qualifient de “planète inachevée”, c’est-à-dire d’étoile qui, à un moment de son développement, a arrêté sa croissance en raison de divers facteurs.

Il a un diamètre principal d’environ 530 kilomètres, ce qui en fait le deuxième plus gros astéroïde du système solaire. De plus, c’est l’astéroïde le plus brillant et le seul de son genre qui, à certaines occasions, puisse être vu à l’œil nu depuis la Terre.

Il est à noter que le structure en couches de Vesta c’est la caractéristique qui le rend plus similaire à des planètes telles que la Terre, Vénus et Mars, par rapport à d’autres objets situés dans la ceinture d’astéroïdes. Pourquoi a-t-il un noyau, une croûte et un manteau ?

Comme les planètes mentionnées, Vesta contenait la quantité nécessaire de matière radioactive au moment de sa formation : cela a permis de libérer de la chaleur et de faire fondre les roches, permettant aux couches les plus légères de « monter » vers la surface. C’est ainsi que les différentes couches qui composent sa structure ont été différenciées.

Par effet de la gravité

Aujourd’hui, les scientifiques se sont lancés dans l’étude des vallées et dépressions de Vesta, qui ont apparemment été formées par la collision de deux gros astéroïdes. Selon un communiqué, la nouvelle analyse réinterprète des données obtenues dans le cadre de la mission Dawn, la sonde spatiale lancée par la NASA en septembre 2007 avec pour mission d’étudier deux des trois protoplanètes connues de la ceinture d’astéroïdes : Vesta et Cérès.

Dans une étude publiée récemment dans la revue Icarus, les scientifiques soutiennent que puisque Vesta est beaucoup plus petite que la Terre, ou même la Lune, sa gravité est plus faible. Pour cette raison, ses roches se déforment et changent différemment près de la surface que ce que l’on peut voir sur Terre.

Vesta a deux grands canaux, dont la formation a toujours été un mystère. Les théories dominantes jusqu’à présent indiquent que ces dépressions ou vallées sont le produit de deux impacts massifs d’astéroïdes : ce sont les événements connus sous le nom de Rheasilvia et Veneneia. Cependant, il n’a pas été vérifié jusqu’à présent si la formation des vallées était simultanée avec les impacts susmentionnés.

Pour les experts américains, les informations analysées indiquent que les dates des collisions ne coïncident pas avec le processus de formation des dépressions. Par conséquent, les vallées de Vesta seraient le produit d’un processus spécial de fissuration dans les roches qui font partie de sa surface, ” Moulé ” avec un style particulier selon les conditions de gravité spéciales qui existent sur la protoplanète.

Les caractéristiques géographiques seraient apparues indépendamment des impacts, bien que l’« empreinte » qu’elles ont laissée sur Vesta soit bien sûr indéniable. Quels autres mystères de Vesta pourront être résolus à l’avenir ? Pour l’instant, c’est sans aucun doute l’une des stars qui peut nous donner plus de réponses quant à la façon dont il a été formé la terre et d’autres planètes du système solaire.

photo: image de Vesta, le deuxième plus gros astéroïde du système solaire. Crédit : NASA/JPL.