Kylie Jenner : Ils exposent que leurs maillots de bain sont de mauvaise qualité

Le beau modèle américain Kylie Jenner était très excitée par le lancement de sa nouvelle marque de maillots de bain Kylie nager qui est sorti à la mi-septembre.

Cependant, il semble que ses admirateurs mais surtout ceux qui ont décidé d’acheter ses produits pour la première fois ne soient pas si enthousiasmés par les résultats de cette nouvelle société qui a formé le La sœur cadette de Kardashian et l’un des acheteurs était chargé de nous montrer pourquoi.

C’est à travers une vidéo qui est rapidement devenue une tendance dans laquelle une jeune femme a décidé de révéler exactement la qualité des produits de Kylie Jenner et en observant physiquement leurs nouveaux maillots de bain, ils ont donc été chargés de les montrer directement à la caméra afin qu’il n’y ait aucun doute qu’ils soient de mauvaise qualité.

C’est le cas malgré le fait que n’importe qui pourrait imaginer et penser qu’ils seraient haut de gamme, il semble que ces vêtements soient plus brodés, aient des fils lâches et bien d’autres défauts.

Pour cette raison réseaux sociaux Ils ont été remplis de commentaires pleins de surprise, impressionnés en réalisant que tout ce qui brille n’est pas or et beaucoup confiant que la femme d’affaires n’aurait utilisé que les meilleurs matériaux et les meilleurs procédés pour fabriquer cette marchandise, qui ne l’intéresse probablement plus. à votre audience Internet en connaissant ces données.

Certains utilisateurs ont même affirmé que vous obtenez meilleurs maillots de bain dans le magasin Cible. D’autres encore ont décidé de les noter et lui ont donné 2 étoiles sur 10, même s’ils ont fière allure sur les photos, ils ne semblent pas avoir été satisfaits de leur achat.



Il ne fait aucun doute que les clients ont raison et cette situation de la part de la célèbre Karely semble malheureuse, qui selon elle avait investi beaucoup de son temps et de sa passion pour cette nouvelle entreprise.

Il est également important de mentionner qu’elle a récemment lancé une autre nouvelle ligne de crèmes à cette occasion spécialisée pour les soins de bébé, car en ce moment elle attend son deuxième enfant avec Travis Scott et c’était une illusion que Kylie Baby devait se lancer.

Cependant, nous ne pouvons pas non plus vous assurer que ces produits ne sont pas de la meilleure qualité puisque nous ne les avons pas vérifiés ou même que les acheteurs ont mis en ligne une vidéo expliquant leur réaction à leur réception, nous devons donc attendre et il y a probablement une mise à jour de cela. news et vous nous vous recommandons de ne pas le manquer ici sur Show News.