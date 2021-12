Ils fabriquent des panneaux solaires sans installation pour réduire la facture jusqu’à 30%

03/12/2021 à 16:10 CET

Pour ceux qui pour le moment ne veulent pas installer d’énergie photovoltaïque dans leur maison, mais sont intéressés par quelques panneaux solaires qui les aident à économiser sur les factures d’électricité, Tornasol Energy est née, une initiative qui a émergé en Espagne et caractérisée par la simplicité de ces panneaux. Il fait partie des innovations constantes qui émergent dans le domaine de l’énergie pour profiter de la lumière du soleil de manière simple, sans complications, pour répondre à la consommation d’au moins une grande partie de nos besoins quotidiens.

Les responsables de Tornasol Energy ont créé un kit efficace, léger et résistant qui ne nécessite aucune installation. Branchez et jouez simplement. Il ne remplace pas complètement l’approvisionnement énergétique domestique, mais il permet de réduire la facture, jusqu’à 30%, comme indiqué sur leur site internet.

Il suffit de deux étapes pour commencer à utiliser l’énergie solaire avec ce kit

Tout d’abord, le panneau est placé là où plus d’heures de lumière peuvent recevoir. Sa légèreté et sa flexibilité le rendent apte à le placer dans un grand nombre d’endroits: notre balcon ou terrasse, toit, façade, jardin, et même le toit de notre caravane, fourgon ou bateau.

Une fois le panneau placé là où nous le considérons le mieux, tout ce que vous avez à faire est de connecter le câble à n’importe quelle prise et il sera prêt à partir. Les kits Litmus sont livrés déjà montés, il n’est donc pas nécessaire d’effectuer des opérations de montage compliquées.

« Consommer comme toujours, mais de manière plus durable. L’énergie est injectée dans votre réseau domestique pour fournir un service aux connectés, contribuant ainsi à réduire votre facture de mois en mois& rdquor;, précisent Tornasol Energy.

Jusqu’à quatre panneaux peuvent être installés, qui sont flexibles, résistants et ultralégers. Ils peuvent être connectés à n’importe quelle prise et sans avoir besoin de plus d’assemblages, ils seront prêts à commencer à fournir de l’électricité, qui variera en fonction du nombre de panneaux branchés.

La société souligne qu’aucun type de bureaucratie ou de paperasse n’est nécessaire pour ces panneaux solaires, mais il y a une période d’essai de 30 jours et la garantie atteint dix ans.

Le kit, par contre, Il faut trois ans pour amortir (dans le cas de deux panneaux), permettant des économies pendant plus de 22 ans, puisque la durée de vie utile calculée pour les panneaux est d’environ 25 ans.

Le kit simple panneau (300 watts) coûte 450 euros et le kit deux panneaux (600 watts) se vend 790 euros.

Les panneaux sont constitués de cellules de silicium monocristallin à la pointe de la technologie et comprennent des œillets pour une suspension appropriée. Les dimensions de chacun d’eux sont de 171 x 102 centimètres. Ils pèsent six kilos et leur flexion maximale est de 30º.

Informations sur : https://www.tornasol.energy/

