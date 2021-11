Ils fabriquent du kérosène d’aviation à partir du soleil et de l’air

30/11/2021 à 13:18 CET

Les carburants neutres en carbone sont essentiels pour que le transport aérien et maritime soit durable. Des scientifiques de l’ETH Zurich (École polytechnique fédérale) ont construit une usine qui peut produire des combustibles liquides neutres en carbone à partir de deux éléments aussi simples et faciles à obtenir que la lumière du soleil et l’air. Le prochain objectif est de porter cette technologie à une échelle industrielle et d’atteindre sa compétitivité commerciale.

Dans un article publié dans la revue Nature, des chercheurs de Zurich (Suisse) et de Potsdam (Allemagne) expliquent le fonctionnement de ce nouveau réacteur solaire et décrivent le cadre politique qui inciterait à développer la production de «kérosène solaire».

L’usine développée peut être utilisée pour produire des carburants liquides synthétiques qui libèrent autant de CO2 lors de la combustion que celui précédemment extrait de l’air pour la production.

Le CO2 et l’eau sont extraits directement de l’air ambiant et divisés par l’énergie solaire. Ce procédé produit du gaz de synthèse, un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone, qui est ensuite transformé en kérosène., méthanol ou autres hydrocarbures.

Une équipe de chercheurs dirigée par Aldo Steinfeld, professeur de sources d’énergie renouvelables à l’ETH Zurich, exploite depuis deux ans une mini raffinerie solaire installée sur le toit du bâtiment du laboratoire de machines de l’ETH à Zurich.

«Cette usine démontre avec succès la faisabilité technique de l’ensemble du processus thermochimique pour convertir la lumière du soleil et l’air ambiant en combustibles directs. Le système fonctionne de manière stable dans des conditions solaires réelles et fournit une plate-forme unique pour la recherche et le développement futurs », explique Steinfeld.

La technologie est donc déjà suffisamment mature pour être utilisée dans des applications industrielles., de l’avis des promoteurs de l’initiative.

Le désert offre des conditions idéales

Les analyses de l’ensemble du processus montrent que ele carburant coûterait entre 1,20 et 2 euros le litre s’il était produit à l’échelle industrielle.

Les régions désertiques à fortes ressources solaires sont particulièrement adaptées comme sites de production. « Contrairement aux biocarburants, dont le potentiel est limité en raison de la rareté des terres agricoles, cette technologie nous permet de répondre à la demande mondiale de carburéacteur en utilisant moins d’un pour cent des terres arides du monde et ne serait pas en concurrence avec la production alimentaire ou animale », explique Johan Lilliestam, professeur de politique énergétique à l’Université de Potsdam. .

Si les matériaux utilisés pour construire les installations de production, tels que le verre et l’acier, sont fabriqués à l’aide d’énergies renouvelables et de méthodes neutres en carbone, les émissions peuvent être encore réduites à presque zéro.

Des politiques de soutien sont nécessaires

Cependant, étant donné les coûts d’investissement initiaux élevés, les combustibles solaires auront besoin d’un soutien politique pour assurer leur entrée sur le marché.

« Les instruments de soutien existants dans l’Union européenne (échange de droits d’émission et compensation) ne suffisent pas à stimuler la demande de combustibles solaires sur le marché. Compte tenu de cela, Nous proposons l’adoption d’un système européen de quotas spécifiques à la technologie pour le carburant d’aviation. Cela obligerait les compagnies aériennes à acheter une partie spécifique de leur carburant à partir de sources solaires », explique Lilliestam.

Les auteurs de l’étude recommandent une part de 0,1% dans la première phase d’adoption du marché, lorsque le prix du « kérosène solaire » sera élevé et que la capacité de production sera faible.

Cela aurait seulement un léger impact sur le coût des vols, mais favoriserait la construction d’installations de production Et cela déclencherait une courbe d’apprentissage qui pourrait conduire à des améliorations technologiques et à une baisse des prix.

La part pourrait être progressivement augmentée jusqu’à ce que le kérosène solaire fasse une percée sur le marché sans nouvelles mesures de soutien.

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41586-021-04174-y

