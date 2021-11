Ils feront la promotion de la boxe avec le nouveau promoteur Factor Boxing

Parce que l’avenir de la boxe mexicaine est dans ses jeunes promesses, l’entraîneur José « Chepo » Reynoso a présenté le nouveau promoteur de boxe Factor Boxing.

Aux côtés d’hommes d’affaires et de promoteurs tels que Mario Pedroza, Osvaldo Chávez et Israel González, Factor Boxing, la nouvelle image de la boxe, a pour objectif de promouvoir les talents depuis sa création.

Avec des performances mensuelles de quatre et six rounds, mais avec une production à la Las Vegas, c’est ainsi qu’il est destiné à encourager les boxeurs à réussir, ainsi qu’à offrir un spectacle attrayant aux spectateurs qui viennent à la Jalisco Arena.

« Il y a beaucoup de talents, mais ils peuvent être perdus s’il n’y a personne pour remplir les fonctions, qui prend des risques. Que se passe-t-il avec ce nouveau promoteur, reliant les jeunes aux vétérans, parce que les jeunes ont des idées neuves, ils recherchent des parrainages, et l’intention est de repartir du bas avec quatre et six tours ».

« Il est possible que dans un an nous ayons des combattants de 10 cartouches ou du matériel d’exportation, ce qui est prévu, pour fabriquer des combattants d’exportation », a expliqué « Chepo » lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce matin au restaurant La Parrilla de Don Chep. .s.

La première des fonctions programmées sera ce samedi 6 novembre à 19h00 à la Jalisco Arena.

L’atmosphère sera totalement familière et pour cette occasion, à la fin des combats, la projection du combat du Guadalajara Saúl « Canelo » Álvarez contre Caleb Plant a été préparée.

Une fonction qu’ils espèrent être le début de grands rêves « et pourquoi pas rêver en grand, qu’un jour on puisse mener un combat international, je pense que si on y pense on y croit et on peut réaliser de grandes choses », a déclaré le promoteur Julio Iván López Álvarez.

La soirée de boxe du 6 novembre prochain comprend des combattants tels que Alejandro « La Bestia » Álvarez, Ernesto « Temible » Flores, Francisco « Gallo » Castillejo et Ahtziry « La Tapatia » Corza.

