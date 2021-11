Ils feront un documentaire sur ce qui s’est passé entre Johnny Depp et Amber Heard

Johnny vs Amber est produit par Discovery et devrait sortir plus tard cette année. C’était en 2016 lorsqu’après un an de mariage, Amber Heard a demandé le divorce de Johnny Depp, et l’affaire, qui s’est soldée par un verdict de la Haute Cour du Royaume-Uni contre Depp, a monopolisé tous les médias en raison de poursuites et de violences entre le couple. Littéralement, le public a commencé une bataille entre ceux qui soutiennent Depp ou Heard.

Ainsi, « la série donne un aperçu approfondi de la bataille épique qui a alimenté les campagnes de fans #JusticeforJohnnyDepp et #IStandWithYouAmberHeard et l’affaire très publique de la Cour suprême qui a saisi tout le monde. Optomen a fait un travail fantastique en transformant cette histoire à plusieurs niveaux en quelque chose de fascinant et d’horrible « , ils expliquent le documentaire.

Si vous ne vous souvenez pas pourquoi la séparation et le divorce ont été si controversés, j’explique ici comment tout cela s’est passé. Johnny et Amber se sont mariés en 2015 sur l’île privée de l’acteur aux Bahamas. Mais, la lune de miel n’a pas duré longtemps puisque, selon diverses sources, ils ont commencé à avoir des problèmes peu de temps après leur mariage. Ils ont eu une dispute dans laquelle ils prétendaient avoir cassé des bouteilles, des fenêtres et d’autres objets de leur maison. L’acteur se serait cassé une partie de son doigt lors de la discussion. Au lieu d’aller chez le médecin, Depp a plongé son doigt dans un pot de peinture et a écrit « Billy Bob and Easy Heard » sur un miroir, faisant référence à l’actrice infidèle à sa co-star. En mai de la même année, le couple a été confronté à des problèmes juridiques pour avoir enfreint les codes de biosécurité australiens, étant entré dans le pays sans déclarer qu’ils transportaient leurs chiots.