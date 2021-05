Ils feront une série de The Time Traveller’s Wife avec Rose Leslie de Game of Thrones

“C’est une histoire de perte, mais ce n’est pas une tragédie. Il s’agit d’un voyageur dans le temps, mais ce n’est pas de la science-fiction. Malgré la relation confuse de Clare et Henry à l’époque, c’est l’histoire d’un grand amour», A déclaré le scénariste de la série Steven Moffat.

Depuis la fin de son rôle dans Game of Thrones, on n’a pas beaucoup vu Rose Leslie donc on a hâte de la voir dans la série The Time Traveller’s Wife, un projet très différent de l’univers de George RR Martin, qui d’ailleurs est pour la première de House of the Dragon, la préquelle GoT également de HBO.

(@HBO)