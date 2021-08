Ils filtrent la vidéo de JD Pantoja et Kimberly Loaiza, la traite-t-il mal ? | Instagram

Le mariage de la célèbre artiste musicale, célébrité et influenceuse mexicaine Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Il est jusqu’à présent l’un des plus célèbres et controversés du Mexique, il a récemment été révélé dans une vidéo qu’il était en charge de la dépression de sa femme.

Comme vous le savez bien, l’artiste musical a toujours été connu pour ne pas bien traiter sa propre femme, mais au fil des ans, lui et Kimberly Loaïza Ils ont été chargés de nier à maintes reprises toute accusation portée contre lui à la fois dans des vidéos et des photos.

Malgré le fait qu’ils mettent toujours tout au clair, certains internautes se chargent de se référer à des vidéos et des commentaires dans lesquels apparaissent des propos qui, sous un autre angle qu’à l’origine, ont tendance à apparaître des critiques et des maltraitances envers La plus grande gentillesse.

Sur la chaîne YouTube d’Es Neta, une vidéo a été publiée dans laquelle ils affirment et montrent les preuves présumées qui incriminent JD Pantoja, une vidéo qu’un internaute a partagée il y a longtemps, évidemment elle est coupée à un moment critique pour qu’elle n’apparaisse pas complet ou qu’il a peut-être mentionné plus tard.

La vidéo s’intitule “Kenia Os ne restera pas silencieux et porte plainte / Juan responsable de la dépression de Kimberly” a une durée de 8:52 minutes, mais à partir de 3:00 vous pouvez commencer à voir la note du couple Aussi appelé Jukilop, nous’ je vais le partager avec vous tout de suite.

C’est précisément le 31 juillet que ladite vidéo a été partagée, à ce jour elle compte 14 325 vues et 115 commentaires.

Comme vous le savez bien récemment, Loaiza a subi une opération esthétique, dans le but d’améliorer son apparence physique, la raison pour laquelle elle l’a fait est simple, elle voulait faire quelques réparations et le moment était venu de pouvoir le faire, c’était a Un plan qu’il avait déjà depuis longtemps, mais qu’il ne pouvait toujours pas mettre en pratique, sûrement parce que Juanito, son deuxième fils, était encore très jeune.

Certaines personnes ont décidé de mentionner que c’était JD Pantoja lui-même qui l’avait encouragée à faire ces changements, en raison des critiques qu’elle a reçues, mais dans la vidéo où il explique les raisons pour lesquelles il l’a fait lui-même, il mentionne que pour sa femme est belle et n’avait pas besoin de réparations, cependant Kim avait parfaitement le droit de faire ce qu’il voulait de son corps.

Dans la vidéo Es Neta, un Tiktok a été partagé où ils font référence à un commentaire que son mari a fait à l’interprète de “Ne sois pas jaloux“, évoquant qu’elle aurait le ventre plat si elle avait eu sa fille.

Kim s’est fait opérer parce qu’elle peut et veut, combien de femmes le font et rien ne se passe, si un jour elle n’est pas avec Juan, elles parleront de la même manière”, a écrit un internaute.

Certains fans du couple se sentent un peu agacés par le jeune conducteur d’Es Neta Iván Plascencia, car ils indiquent qu’il fait ses vidéos en se basant sur les commentaires des haters du couple afin de faire ses vidéos, peut-être que ses informations ne semblent pas fiables. .

Surtout parce que Kimberly ne traverse aucune dépression, au contraire maintenant nous la voyons plus heureuse que jamais, même si on sait qu’il y aura toujours ceux qui essaieront de faire en sorte que la chanteuse interprète des tubes comme “Tactical”, “Another night” et ” l’air mauvais.”Santa Paloma“Cependant, cela n’intéresse pas JD puisqu’il est sûr qu’il adore sa femme et qu’il ferait n’importe quoi pour elle.