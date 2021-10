Ils filtrent le budget de The Batman et surpris par le faible montant – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après avoir surpris avec un incroyable trailer dans le DC Fandome, Le Batman, Le premier film de Robert Pattinson en tant que Dark Knight a encore une fois laissé les fans en admiration. La raison, cette fois, a été son budget… et pas précisément parce qu’il est énorme.

Le média Deadline a confirmé que le film réalisé par Matt Reeves a été produit avec autant seulement 100 millions de dollars, devenant ainsi le troisième film le moins cher du personnage après les deux adaptations de Tim Burton.

La première cassette du personnage a coûté 35 millions de dollars, tandis que sa suite a coûté 80 millions de dollars. Il faut tenir compte du fait que ces chiffres ne pas tenir compte de l’inflation et qu’en 1989 le film de Burton était l’un des grands blockbusters de l’époque.

Le chiffre de 100 millions a été dépassé avec Batman Forever (1995) et Batman and Robin (1997), pour être plus tard doublé avec la trilogie Nolan, qui a sorti son premier opus en 2005, et les cassettes de Zack Snyder.

Un budget si limité, qu’il correspond aux prestations qui Pattinson vous obtiendrez en incarnant le personnage : seulement 3 millions de dollarsQuand des acteurs de Marvel comme Chris Hemsworth facturent 33 millions de dollars pour des titres comme Thor : Love and Thunder.

Mais en plus, cela correspond aussi à la stratégie que Warner Bros. semble avoir adoptée, après le succès de Joker et Aquaman, qui ont été développées avec des budgets inférieurs à 200 millions de dollars, et qui reposent sur la production de bandes à moindre investissement.

Avec Pattinson, « The Batman » mettra en vedette Zöe Kravitz comme Catwoman, Jeffrey Wright comme James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone, Andy Serkis comme Alfred, Colin Farrell comme le Pingouin et Paul Dano comme Enigma. Également dans le casting sont Peter Sarsgaard, Barry Keoghan et Jayme Lawson.

La sortie du film est prévue le 4 mars 2022.

Source : Excelsior