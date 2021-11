Ils filtrent les audios de policiers présumés parlant de la mort d’Octavio Ocaña – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le cas de l’acteur Octavio Ocaña continue de faire beaucoup parler. La famille de l’acteur n’est toujours pas satisfaite de la version officielle de la mort de celui qui a donné vie à « Benito » dans la série à succès « Neighbours ».

Le père de l’interprète a affirmé qu’il refusait d’exhumer le corps de son fils, puisque, a-t-il souligné, que les preuves sont disponibles et qu’il n’est pas nécessaire que la dépouille de son fils soit à nouveau analysée.

« Je pense que ce n’est pas nécessaire, les preuves sont là, les caméras sont là, je ne le permets pas, seulement qu’elles traversent mon cadavre. Mon fils se repose déjà, mon fils n’est l’expérience de personne, bien sûr, je le pense vraiment, mon fils se repose déjà ».

De même, Mme Ana Lucía, la mère de l’acteur, a indiqué qu’Octavio n’est jamais arrivé à l’hôpital, comme le disent les autorités, et qu’il n’a pas été soigné.

« Mon fils meurt là-bas, ils l’abaissent et quand ils voient qu’il était acteur, ils le relèvent. Il y a la mare de sang », confie sa mère en larmes. Ils ont préféré le laisser mourir, ils l’ont juste regardé mourir. La police l’a tué »

Maintenant, certains audios de policiers présumés sont sortis où ils parlent de la mort d’Octavio Ocaña et dans lesquels ils révèlent qu’il ne s’est pas tiré une balle.

Dans l’émission De Primera Mano, d’Imagen Televisión, ils ont présenté la conversation qui a circulé sur les réseaux et où deux hommes différents parlent.

– Caméra, putain de güerito. Hé, et comme je me souviens bien que tu es (inaudible), ici, au chili, ici de compas, tes compagnons ont-ils volé jusqu’à la colline des ‘voisins’, ont-ils pété ou quoi? Pensaient-ils qu’il s’agissait de la simple mafia et qu’ils devaient la faire exploser ?

– Qu’est-ce que tu penses que moi, celui-là, parce que tu sais déjà qu’on est nero, non ? Oui j’ai dit : ‘non, ben non, ce nez (inaudible), qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est, est allé jusqu’à acheter du mal. S’il marchait (inaudible) c’était par méchanceté, et il disait même à ma femme, ‘mais le détail c’est que cette colonie c’est de la bonne merde et ce mec est monté dans un petit camion et ils ne l’ont pas ‘loué’ . Puis il y en avait deux : soit il connaissait la machine du point, soit c’était un bon client, soit il était ravi. Et je lui dis : ‘Pour moi, c’était à cause du vice et des weyes qu’il a apporté, quels sont ses compas, chili, sont ses dealers et ils ont dû lui dire’ n’arrête pas, mijo, on apporte le ( inaudible) ». Et le cagadero était armé, car s’il était parti en bande, il apporte une montre de 150 mille varus, mec, et un esclave qui valait 40 mille de pures « oreilles ». Pensez-vous que je n’allais pas pouvoir payer avec ça? Tout de suite, il est revenu, alors il est allé vers moi, il n’a plus d’argent, ils ont dû lui dire « allons à la caisse » et ils ont élevé le croupier ou deux monstres pour aller à la foire et quand ils sont partis en chemin ils ont dû dire ‘ne t’arrête pas, ne t’arrête pas.’ Maintenant, le verre que vous voyez là-bas n’apporte même pas d’alcool, il n’apporte même pas de bave. Quand tu es dans la rumba depuis trois jours, ton verre est déjà foutu, tout mordu par l’angoisse, que tu pètes ou quelque chose comme ça. Et cette arme est chargée, mec. C’est qu’ils m’ont couru, wey. Et quand il s’est armé, qu’il ne voulait pas arrêter, ils l’ont descendu, et le policier qui le menaçait a raté son coup, mec, et sa mère l’a fait craquer, parce que la casquette n’a pas de trous, alors ils a dû le mettre plus tard parce que ça ne fait pas de trou, mec, alors ils ont dû le mettre plus tard, c’est seulement plein du sang qui s’écoule à ce moment-là.

Il convient de noter que ces audios ne sont pas officiels et dans le programme, ils ont précisé qu’ils n’étaient pas sûrs de la véracité.