Ils filtrent les conversations intimes d’Alfredo Adame avec une fille trans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Oui, encore une fois Alfredo Adame est dans l’œil de l’ouragan, cette fois pas à cause d’une bagarre ou d’un commentaire, mais à cause de certains messages.

Bien que l’acteur se reconnaisse comme un homme hétérosexuel, ils ont divulgué sur les réseaux sociaux des conversations intimes du politicien avec une fille transgenre.

Dans cette conversation divulguée par une page de fans à potins sur Instagram, Alfredo Adame et son ami transgenre s’envoient également “ le pack ” en photos et en vidéos.

“Bonjour Alfredito, je suis Sherezadha, ma vie, sauve-moi mon amour”, dit la jeune fille dans un SMS auquel l’acteur répond par un audio:

«Tu es belle, je t’ai déjà inscrite ici et on ferait mieux de parler ici. Alors je t’envoie des choses riches et tu m’envoies des choses riches, ça sortira? », Répond l’acteur.

Après cela, la conversation s’intensifie et ils s’envoient tous les deux des photos assez audacieuses.

Il est à noter que ces conversations ont suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’Alfredo Adame a à plusieurs reprises été assez blessant pour la communauté LGBT en faisant des commentaires homophobes et transphobes.