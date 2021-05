Ils filtrent les messages misogynes et homophobes de Kevin Durant à l’acteur Michael Rapaport

Figure de Kevin Durant il a pris forme au fil des ans. Dans sa phase de Seattle Oui Oklahoma Il semblait être un homme calme et paisible, mais cette apparence tournait peu à peu, surtout en raison des critiques pour sa signature Golden State Warriors.

Ces dernières années, l’attaquant est devenu une figure plus agressive en dehors des porcs, et la preuve en est vos messages sur les réseaux sociaux. En fait, quelques des menaces du nombre 7 du Filets de Brooklyn à l’acteur Michael Rapaport.

C’est l’interprète et le comédien lui-même qui a divulgué une série de messages privés que la star de la NBA lui a envoyés sur Instagram. «Je reçois quotidiennement des menaces et des messages désagréables, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que Kevin Durant en ferait partie. Il maintenant il me menace, critique ma femme, et il veut me battre. C’est censé être l’amour des États-Unis, non? », A souligné Rapaport dans ses réseaux.

Messages offensants de Kevin Durant

Les 11 fois NBA All-Star et MVP ont utilisé un langage homophobe, misogyne et profane pour attaquer l’acteur renommé de séries telles que “ Prison Break ”. En eux, il est venu le défier de se battre dans les rues de New York, lui demandant son domicile. “Ta femme ne respecte même pas ton putain de cul”, “pièce merdique”, sont quelques-uns des messages envoyés par Kevin Durant.

Je reçois des menaces et des messages dégoûtants TOUS LES JOURS, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que @ KDTrey5 en ferait partie. Le 🐍 lui-même me menace maintenant, élève ma femme et veut se battre. C’est censé être la chérie de l’Amérique, n’est-ce pas? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF – MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 30 mars 2021

Après le filtrage de ces messages privés, des critiques ont été formulées sur Durant, qui a confirmé qu’il avait envoyé ces messages, puis s’est excusé par la suite: “Mon Dieu, je m’excuse”. De plus, il a assuré qu’il ne se battrait jamais avec lui.

Ce n’est pas votre premier conflit dans les réseaux

Ce n’est pas le premier chapitre dans lequel Kevin Durant est impliqué dans les réseaux sociaux, car beaucoup savent que la star des Nets en est venu à utiliser des comptes secondaires sur Twitter pour se défendre contre les critiques.

La NBA pourrait finir par vous sanctionner par une amende ou une suspension, comme cela a été le cas lors d’occasions précédentes avec Kobe Bryant Oui Rajon Rondo pour utiliser des insultes homophobes sur la piste.