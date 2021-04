Ils filtrent les preuves des coups qu’Alejandra Guzmán a infligés à Frida Sofía – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le combat entre Frida Sofía et sa famille dure longtemps, car, en plus des accusations contre son grand-père Enrique Guzmán, des audios, des photos et des vidéos ont été divulgués montrant qu’Alejandra Guzmán avait maltraité sa fille.

Après avoir appris que Frida Sofía était dans un hôpital psychiatrique pour être examinée par des experts pour évaluer si elle souffrait ou non d’une personnalité limite, un son dans lequel le désespoir de la jeune femme est entendu, après avoir été battu avec sa mère, a été filtré. dans différents médias.

Les avocats de Frida Sofía ont présenté des audios, des conversations et même des photos des blessures, dans lesquelles le corps de la jeune femme est montré plein de rayures, d’ecchymoses et de toutes sortes d’agressions physiques.

Ces tests correspondent à l’année 2017, des mois avant que la relation entre Frida Sofía et sa mère Alejandra Guzmán ne devienne si lointaine.

Dans l’un de ces audios, présenté par Suelta La Sopa, Frida Sofía peut être entendue désemparée et brisée par la douleur. Entre les sanglots, la jeune femme révèle qu’elle en a assez de cacher sa douleur.

«Je n’ai rien à cacher, rien, rien. La seule chose que je me cache, c’est ma douleur, mais c’est tout », raconte la petite-fille de Silvia Pinal dans l’un des audios.

En plus des audios, des photographies et des vidéos qui prouvent que ce que Frida Sofía a dit est vrai, les conversations de chat avec le manager d’Alejandra Guzmán prouvent qu’il était au courant de tout.

Dans d’autres conversations sur WhatsApp, Frida Sofía envoie au manager de sa mère des photos et des vidéos des coups que sa mère lui a donnés, puisque la chanteuse ne se souvenait même pas de l’index de la nuit précédente.

“Ma mère me frappait toujours et la seule vérité est que je ne le supporterai plus ‘…’ Ça fait très mal de me battre avec ma mère, je ne sais même plus quoi lui dire.”