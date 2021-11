Ils filtrent tes photos d’autopsie, sur la plaque

Octavio Ocaña : Ils filtrent ses photos d’autopsie, sur la plaque | INSTAGRAM

Depuis que nous avons découvert ce qui est arrivé à Octavio Ocaña, le célèbre acteur de la série télévisée « Voisins », qui a joué le célèbre « Rivières Benito » et qu’il a perdu la vie dans une persécution par la police elle-même, de nombreux utilisateurs interprétant que ce sont eux qui la lui ont prise.

Cependant, les rapports officiels du procureur général Ils ont indiqué le contraire, que le jeune homme avait été celui qui avait été choqué de sa propre main, ce qui a généré une frustration totale chez les internautes et bien sûr aussi dans la famille et la célèbre fiancée.

Après ce jour ils se sont levés vidéos et à chaque fois plus informations sur ce qui s’est passé, cependant, tout ce qui a émergé n’a pas été positif et en ce moment, certaines images d’Octavio circulent dans l’assiette de autopsie dans lequel elle a été examinée par les autorités, les internautes se demandant comment ces images ont été révélées et qui était le responsable de quoi, ce qu’ils considèrent comme totalement répréhensible et qui est même considéré comme l’un des plus grands manques de respect envers une famille et fait un personne qui a perdu la vie.

Dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux, vous pouvez lire comment les commentaires des utilisateurs crient pour qu’il repose en paix, le jeune homme a déjà perdu la vie depuis plus d’une semaine et jusqu’à présent, ils continuent d’essayer de tacher son nom d’une manière ou d’une autre. .

Ainsi que d’autres vidéos ont vu le jour où l’on pouvait le voir inhaler des substances, une poudre blanche, ainsi qu’une dans laquelle il apparaît en train d’opérer et d’appuyer sur la gâchette avec sa main droite, une situation que beaucoup considéraient comme impossible car on lui avait assuré qu’il était gaucher.



Octavio Ocaña quand il était un petit enfant acteur.

Il ne fait aucun doute que les personnages chargés de publier ces vidéos et les photos de l’acteur sur la plaque de métal n’ont pas touché leur cœur en une seconde pour faire ces publications, donc l’indignation, la tristesse, la colère et bien sûr Toutes ces émotions qui cette situation génère chez les utilisateurs des réseaux sociaux quelque chose qui ne peut être contenu et pour cause ils ont dû exprimer leur mécontentement.

Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement qui était chargé de filtrer ces informations et nous n’avons pas pu savoir exactement ce que la famille en a dit, nous les avons déjà entendus assurer qu’ils atteindront les dernières conséquences avec toute cette affaire, qu’ils chercheront justice et qu’ils n’arrêteront pas de se battre pour la trouver.

Bien sûr, rien de tout cela ne peut garantir ce qui s’est passé ou le justifier, les choses ne sont toujours pas claires à 100% et nous continuerons de surveiller l’affaire pour partager avec vous les choses les plus importantes et au cas où une résolution serait trouvée ou que justice serait rendue à votre famille. , les amis et les utilisateurs demandent.