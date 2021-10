Ils filtrent une liste présumée avec les résultats du Ballon d’Or 2021

27/10/2021

Le à 15:22 CEST

La course pour le Ballon d’Or 2021 entre dans son moment le plus chaud. À un mois pour aller se tenir dans Paris la cérémonie, l’enjeu pour savoir qui remportera le prestigieux prix est plus vivant que jamais. La spéculation et les rumeurs sont à l’ordre du jour, et fuites possibles Ils n’ont pas tardé à apparaître.

Et c’est que dans le dernières heures a commencé à circuler sur les réseaux sociaux un prêt dans lequel apparaissent les scores finaux et l’ordre dans lequel les joueurs qui aspirent au prix ont terminé. Selon cette liste, Robert Lewandoswki remporterait le prix, ce qui signifierait que le premier Ballon d’Or pour l’attaquant polonais. Suivis par l’attaquant du Bayern, ils se retrouveraient Leo Messi et Karim Benzema, qui compléterait le podium. Outre le français, Luka Modric occupe la 12e position.

Pedro se classe 18e

Pour trouver un représentant du Barça, il faut descendre au 18e, dans lequel se trouve Pédri. Une position au dessus de celle que vous êtes Neymar.

Reste à voir comment évolueront ces semaines précédant la livraison du titre, au cours desquelles les spéculations et les rumeurs ne s’arrêteront pas.