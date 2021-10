Ils font fonctionner Android Auto dans les véhicules Tesla grâce à une application | La technologie

Un développeur a réalisé l’impossible en faisant fonctionner Android Auto dans un véhicule Tesla.

Il semblait qu’Android Auto et Tesla étaient incompatibles, mais il y a toujours ceux qui essaient de repousser les limites et un développeur a réalisé quelque chose qui n’est peut-être pas très populaire dans l’entreprise d’Elon Musk. Les véhicules Tesla ont un navigateur Web et cela peut être une passerelle.

Comme indiqué dans Electrek, une demande commune des conducteurs de voitures Tesla est que des plates-formes telles qu’Android Auto, Apple CarPlay et, en général, une plus grande compatibilité avec les applications les plus utilisées soient autorisées. Tesla travaille à améliorer les options disponibles via les téléphones portables, mais c’est lent.

Lorsque cela se produit, quelqu’un peut aller de l’avant et AAWireless ont publié TeslAA : Android Auto pour le navigateur Tesla, une application payante disponible sur Google Play.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Cette application Android a un prix de 6,5 $ et toujours en bêta, bien qu’il semble que l’opération soit plus que correcte.

Lorsque l’application est téléchargée sur le mobile, l’appareil doit être connecté au véhicule Tesla via Bluetooth. Ensuite, vous devez accéder à androidwheels.com via le navigateur. Une fois à l’intérieur, les applications Android Auto habituelles seront disponible directement sur l’écran du véhicule.

Il y a quelques problèmes en termes de baisse de signal ou de surchauffe mobile qui ont été détectés lors de l’utilisation de cette route de connexion, mais en général, il semble que les résultats sont plus qu’optimaux car il s’agit d’une version bêta et ils s’amélioreront sûrement dans les futures mises à jour.

Nous verrons si Tesla décide de bouger d’une manière ou d’une autre ou même de mettre les développeurs d’applications en difficulté. C’est une nouveauté qui peut ne pas se sentir bien dans une marque qui aime que tout soit bien ficelé. Mais pour l’instant, je suis sûr il y a ceux qui apprécient de pouvoir utiliser Google Maps et d’autres applications dans leur véhicule, même si c’est une Tesla.