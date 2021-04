Ils font l’histoire dans la catégorie du meilleur maquillage et coiffure à l’Oscar 93

Pour la professionnelle du maquillage qu’elle et son partenaire Jamika, ainsi que López-Rivera, ont la possibilité de relever la statuette pour un travail qui reflète également l’histoire et la culture les plus profondément enracinées de la communauté afro-américaine, le blues, c’est un pas de géant: “Avoir cette conversation ne sera pas nécessaire car ce sera normal.

“Nous nous dirigeons vers cet avenir, nous ne serons plus des Afro-Américains qui ont remporté un prix, mais des gens normaux”, a ajouté Neal, qui avec Wilson et Salvador a été ému lorsqu’un journaliste a révélé que sa mère, critique de théâtre, sait August Wilson, qui lui a dit qu’il était satisfait de l’adaptation de son travail au cinéma.

Sur la scène intime du 93e Oscar, Jamika Wilson, Sergio Lopez-Rivera et Mia Neal ont envoyé un message puissant. (© . 1314443580)